Rende Teatro Festival: doppio appuntamenti sold out per Andrea Pucci

Il cartellone degli eventi del Rende Teatro Festival colleziona un successo dietro l’altro.

È ancora in atto il vortice di apprezzamenti per l’attore abruzzese Gió Di Tonno che già sono previsti due incredibili sold out per il comico Andrea Pucci: questa sera 25 marzo e domani 26 marzo al CineTeatro Garden di Rende. Pucci è ormai il patron della rassegna, presente già – e con altrettanto considerevole seguito – alla prima edizione del 2018.

Un successo senza sosta per il progetto teatrale Tirreno Festival, pensato e costruito da Alfredo De Luca al fine di rilanciare e riempiere nuovamente i teatri dopo lo stop pandemico. E la kermesse rendese sta soddisfacendo tutti i gusti: musica, cabaret, recitazione, confermando sempre più il suo successo.

Si ricorda che il progetto summenzionato ha il contributo della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Rende.