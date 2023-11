Rende Teatro Festival, Enzo Decaro inaugura gli spettacoli di dicembre. In arrivo anche Fiorella Mannoia e Carolina

E’ atteso sul palcoscenico della quinta edizione del “Rende Teatro Festival – inserito nel “Tirreno Festival”, sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca e cofinanziata dalla Regione Calabria, con il patrocinio dei Comuni di Rende e Diamante – per il tris degli spettacoli dal vivo dicembrini, l’attore Enzo Decaro con “L’avaro immaginario”.

Lo spettacolo è una commedia dell’arte che andrà in scena domenica 3 dicembre alle ore 21:00 e che racconta di un viaggio seicentesco per Parigi, assieme a Nunzia Schiano e sei attori della Compagnia di Luigi De Filippo: Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Giorgio Pinto, Fabiana Russo e Ingrid Sansone. Di questa performance, già applauditissima nelle altre tappe italiane, apprezzeremo il Decaro non solo attore protagonista, ma anche regista. Questo contributo vuole essere il teatro nel teatro, in cui il commediografo francese Moliere incontra il nostro Edoardo De Filippo. Insomma un appuntamento da non perdere. Così come non sono da perdere le altre due programmazioni prima del break natalizio: lo stesso 3 dicembre, fuori abbonamento, doppio appuntamento con la star d’eccellenza per i bambini, Carolina Benvenga, alle ore 15:00 e in replica anche alle 18:00. Un evento unico per i nostri piccoli che sogneranno ad occhi aperti con un personaggio seguitissimo. E il sogno non finisce qui, perché venerdì 8 dicembre incanterà la platea, una delle voci più straordinarie della musica italiana, Fiorella Mannoia, accompagnata da Danilo Rea, in un’esibizione fuori abbonamento. Tre importanti appuntamenti messi in programma dal direttore artistico Alfredo De Luca, in un’edizione speciale studiata proprio per soddisfare tutto il pubblico, dai più piccini, agli appassionati di musica, di teatro e alle esilaranti gag comiche, che non tramontano mai.