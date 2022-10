Rogliano e Mangone insieme per la “notte dei campanili” tra mostre, percorsi e spettacoli

COSENZA – Due giorni intensi. Il 15 ed il 16 ottobre prossimi, sabato e domenica, due comuni per un progetto unico. Rogliano e Mangone insieme per la “notte dei campanili”. Trekking naturalistici, mostre di riviste d’epoca, visite dei borghi, shooting fotografici, serenate e soprattutto musica, spettacoli di giocolieri ed artisti. Senza dimenticare gli stand gastronomici e l’apertura straordinaria delle chiese, oltre che l’osservatorio astronomico. Tutto è pronto, ormai. Il concerto di Paolo Zanarella, pianista sospeso in aria, e quelli dedicati a Fabrizio De Andrè ed alle Muse del Mediterraneo sono dettagli importanti ed attesi dal grande pubblico.

I due sindaci, le amministrazioni comunali e soprattutto quei luoghi così belli sono pronti ad abbracciare cittadini, visitatori e curiosi.

La Notte dei Campanili è un progetto culturale promosso dai Comuni di Rogliano e Mangone, ideato e prodotto da Piano B. L’evento è pensato per valorizzare e promuovere le risorse del territorio, ponendo in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione e natura.

Il progetto è finanziato dalla Regione Calabria a valere su PAC CALABRIA 2007-2013 SCHEDA OPERAZIONE 7 AVVISO PUBBLICO Spettacoli ed Eventi 2022

Gli eventi della manifestazione si focalizzano intorno alle strutture artistiche ed architettoniche dei Campanili e delle adiacenti piazze, non più luoghi di passaggio ma di condivisione e aggregazione.

Il programma si sviluppa su due giorni di intervento di cui:

Sabato 15 Ottobre: ROGLIANO

Ore 14:00 | Trekking Naturalistico a cura dell’Associazione ANIR

Partenza: parcheggio Teatro all’aperto (Palazzo Ricciulli)

Ore 18:00 | Visita del borgo a cura di Pina Oliveti e Giovanni Reda

Partenza: Piazza Pietro Buffone

Dalle ore 19:00 |

– “À la Mode”, mostra di riviste d’epoca e realizzazione di abiti a tema a cura dello stilista Giuseppe Cupelli;

– Shooting fotografico a cura di Ania Lilith Gallery;

– Live Performance degli allievi dell’Accademia New Style.

Palazzo Cardamone – Corso Umberto

Dalle ore 19:30 | Serenate ai campanili, a cura dei Canterini della Presila

Chiesa della Madonna dell’Assunta – Via Duomo

Dalle ore 20:30 | Spettacolo di giocolerie di fuoco, a cura dell’artista Francesco Cane

Corso Umberto

Ore 21:00 | Concerto di Paolo Zanarella, il “pianista fuori posto”

Piazzetta Saverio Altimari (piazzetta San Giorgio)

Ore 22:00 | Concerto “Gli Arcobaleni di altri Mondi – Intorno a Fabrizio De Andrè”

Piazza Buffone

Dalle ore 20:00 | APERTURA STAND ENOGRASTRONOMICI

Fino alle ore 24:00 | APERTURA STRAORDINARIA DELLE CHIESE

Domenica 16 Ottobre: MANGONE

Ore 16:00 | Visita guidata al Borgo

Partenza: Chiesa della Madonna dell’Arco

Ore 18:00 | Concerto “Le Muse del Mediterraneo” feat. Antonio Grosso

Chiesa della Madonna dell’Arco

Dalle ore 21:00 | Osservatorio Astronomico a cura del Gruppo Astrofili Menkalinan

Chiesa San Giovanni Evangelista