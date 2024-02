RossoVita: torna la maratona musicale/artistica per la donazione del sangue e del midollo osseo

La PDEM Onlus (Paolo De Benedittis ed Ercole Martirano Onlus) con la direzione artistica di Rosa Martirano (M-Art ) e la con il Patrocinio del Comune di Cosenza e la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza, organizzano per il quinto anno la giornata di promozione per la donazione del sangue e del midollo osseo “RossoVita”.

La maratona musicale/artistica, senza scopo di lucro si terrà il 12 febbraio 2024 nella piazzetta antistante il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza e sarà dedicata a Giorgio Cittadino, marito di Rosa Martirano, affetto da mieloma multiplo prematuramente scomparso nel giorno del suo compleanno, il 12 luglio del 2019.

Le presidenti della M-Art e della Apdem, Rosa Martirano e Simona De Benedittis, hanno prodotto per le passate edizioni, dei video promozionali con testimonial di rilievo Nazionale : Peppe Vessicchio, Dario Brunori, Amaurys Perez, Massimo Lopez e Tullio Solenghi con lo slogan “Senza te non posso vivere”, legato alla donazione del midollo osseo e del sangue.

Saranno presenti il Prof. Francesco Zinno (primario dell’ Unità Operativa Complessa-Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza), la Dott.ssa Aurelia Costabile, (Dir. Medico, resp. dell’Area Donatori) e tutto il personale medico e infermieristico del Centro che testimonieranno e promuoveranno la giusta causa della donazione del sangue.

“Onore e prestigio per noi in questo contesto, avere accanto 45 associazioni, club e licei, per supportarci nella divulgazione dell’importanza del donare”.

In apertura e durante la giornata, alcuni sacerdoti benediranno la maratona col pensiero rivolto a chi è in attesa di una donazione per tornare a vivere una vita normale.

La giornata che si articolerà dalle 9.30 alle 15.30 sarà ricca di musica grazie ai numerosi artisti e sportivi che aderiranno gratuitamente. Tra i tantissimi ospiti, tra musicisti, sportivi e giornalisti che animeranno la manifestazione : Rosa Martirano, Francesca Pecora, Daniele Moraca, Elisa Brown, Alessandro Guido, Paul King, Jessica Nu, DJ-Lo, gli artisti dell’associazione Flautisti Calabresi, la squadra di squash campione d’italia Squash Scorpions e molti altri.

Ci sarà un Buffet solidale open di dolci e rustici curato dalle associazioni partecipanti come segno di accoglienza per i donatori o semplicemente per gli interessati che verranno a chiedere informazioni riguardo la donazione del sangue e del midollo.

Alle associazioni partecipanti non è richiesto alcun contributo e non c’è nessuna raccolta fondi, l’unico scopo è la promozione del dono di se, attraverso il dono del sangue e del midollo osseo.