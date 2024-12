Sanremo2025: Brunori Sas in gara tra i big

Al Tg1 delle 13.30 Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 (11-15 febbraio) ha annunciato che fra i cantanti in gara ci sarà anche il calabrese Dario Brunori, in arte Brunori Sas.

La partecipazione dell’artista cosentino, in queste settimane in rotazione radiofonica col brano “Il morso di Tyson” (singolo estratto dall’album “La ghigliottina”), era nell’aria da giorni e la sua ufficialità è stata accolta cosi dal protagonista sui suoi canali social:

Si tratta della sua prima partecipazione in gara al Festival, ma era già salito sul palco dell’Ariston nel 2019 per la serata dei duetti, ospite dagli Zen Circus. Brunori non sarà l’unico calabrese in gara. Al Festival della canzone italiana approda anche il rapper reggino Tormento (pseudonimo di Massimiliano Cellamaro), che sarà in gara insieme a Shablo, Gue Pequeno e Joshua.

I 30 CANTANTI IN GARA: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sara Giorgia. , Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia