Saracena, domenica a teatro con Chocolat: una commedia peccaminosamente deliziosa

La compagnia teatrale Costellazione porta in giro da dieci anni questo spettacolo premiato con ben 42 premi nazionali. L’ultimo nel 2023 ricevuto ad Acquaviva di Montepulciano lo scorso marzo per il Miglior spettacolo 2023.

SARACENA (CS) – Una storia bellissima, piena di magia, sensualità, segreti e pregiudizi. E’ Chocolat la commedia peccaminosamente deliziosa che porta in scena con un pizzico di ironia i pesanti macigni del bigottismo, della chiusura mentale e dell’invidia che provocano la condanna e l’emarginazione di chi trasgredisce ed appare diverso. A Saracena sul palcoscenico dell’Auditorium Orti Mastromarchi arriva la Compagnia Teatrale Costellazione, per la piece che ha girato il mondo ricevendo ben 42 Premi nazionali e che andarà in scena domenica 16 aprile alle ore 18:30.

Premiato come miglior spettacolo nel 2018 tra le oltre 900 compagnie teatrali dell’Unione Italiana Libero Teatro, ha bissato il successo di Miglior spettacolo anche lo scorso marzo presso il teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano. Nel curriculum di questa performance ci sono poi gli importanti festival internazionali in Belgio, Marocco, Francia, Germania e Polonia in rappresentanza dell’Italia.

Reso celebre dal film che ha per protagonisti Juliette Binoche e Alfred Molina, tratto dal romanzo omonimo dell’autrice britannica Joanne Harris, Chocolat racconta della tranquillità di un piccolo paese, turbata dall’arrivo di Vianne, una “straniera” portata dal vento di marzo nel giorno di martedì grasso. Gli aromi ed i colori della cioccolateria, che, inaspettatamente, decide di aprire proprio nel periodo del digiuno quaresimale, scuotono nell’anima ogni abitante a cui sembrano sconosciuti i profumi della fantasia e della novità. Tutti dovranno trovare nuovi equilibri, ognuno con le sue ragioni, seppur limpide o fosche, ognuno coi suoi obiettivi. Chi alla ricerca di Dio, chi della felicità.

La compagnia teatrale Costellazione è stata fondata nel 2005 dagli attori/registi Roberta Costantini e Marco Marino. Si muove lungo le direttrici del teatro contemporaneo, con particolare attenzione al Teatro Fisico, formando attori attraverso i laboratori annuali e gli stage di approfondimento tenuti da professionisti delle varie discipline. In 18 anni, sotto la direzione di Roberta Costantini e Marco Marino, per il suo particolare linguaggio artistico, la Compagnia Costellazione ha ricevuto 149 Premi Nazionali e rappresentato l’Italia all’estero ben 19 volte in vari paesi come: Corea del Sud, Canada, Francia, Marocco, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Lituania, Belgio, Macedonia, Principato di Monaco, Germania. Lo spettacolo “La Cattedrale” ha ricevuto il riconoscimento di miglior spettacolo Europeo qualificando anche a livello internazionale il lavoro della compagnia.