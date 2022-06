“Siciliano”: un documentario apre le porte dell’istituto scolastico di Bisignano

BISIGNANO (CS) – Sarà presentato il 3 giugno il documentario realizzato dai ragazzi del III A e del II B dell’Istituto superiore Siciliano, indirizzo Industriale.

Il lavoro, intitolato “Siciliano, una scuola per volare”, è frutto del Ptco “La comunicazione giornalistica e i mass media” che permetterà – a genitori, studenti e altro ancora – di guardare con un occhio diverso qual è l’obiettivo della missione educativa.

Un lavoro fatto anche per mettere in risalto le peculiarità della struttura, dal 2004 diventata uno dei pochi riferimenti culturali della media valle del Crati.

Il Ptco ha permesso l’approfondimento teorico delle tematiche inerenti al giornalismo.Il percorso ha inoltre messo in campo gli stessi ragazzi. In primis con l’approfondimento della strutturazione e della grafica di un giornale, per andare poi alla produzione e pubblicazione di più di 25 articoli. Infine, il documentario realizzato a più mani.

Prima della proiezione del documentario ci saranno i saluti del dirigente scolastico, gli interventi del sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, del giornalista responsabile del Pcto Massimo Maneggio, con la moderazione e il coordinamento dell’avvocato Maria Assunta Puterio.