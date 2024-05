Siria Gigliarano è la “Miss Mondo Calabria 2024”

PALMI (RC) – La 26 enne Crotonese Siria Gigliarano si è aggiudicata la prestigiosa fascia di “Miss Mondo Calabria 2024” Nel pomeriggio di ieri, a Palmi, presso la bellissima location di Caposperone resort, si è tenuta la finale regionale di “Miss Mondo Calabria“, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. A rappresentarlo, in esclusiva regionale, la nota agenzia “Andrea Cogliandro Eventi”.

Durante la gara, le ragazze, preparate da un team di professionisti di Make-up artist e Hair stylist, hanno sfilato in abiti casual e abiti da cerimonia firmati Impero Couture.

Presenti anche Miss Mondo Italia, Chiara Esposito e Miss Mondo Calabria 2023, Nicoletta Ventrice.

Durante l’evento, condotto da Francesco Saltalamacchia, si sono intervallate esibizioni di ballo e canto.

Dopo un’attenta selezione della giuria composta da Domenico Latino, giornalista e presidente di giuria; Giada Zurzolo, giornalista, direttore Zmedia e vice presidente di giuria, Giuseppe Di Francia, direttore di CapoSperone, Luigi Auletta, presidente di Impero Couture, Dott. Giuseppe Gualtieri, odontoiatra, Dott.ssa Olga De Angelis, consulente, e Ilenia Misale, rappresentante di Equivalenza Porto degli Ulivi, è stata la concorrente numero 8, Siria Gigliarano, crotonese di Le Castella, a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la prestigiosa fascia di MISS MONDO CALABRIA 2024.

“Ancora incredula del risultato raggiunto ieri pomeriggio nello scenario fantastico di Caposperone Resort.

È un mix di emozioni: gioia, allegria, felicità, spensieratezza, ma allo stesso tempo orgoglio. Orgogliosa infatti di poter rappresentare la mia Calabria nella finale Nazionale.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, ringrazio particolarmente la mia famiglia senza la quale, non sarei, dove sono e soprattutto chi sono oggi. Ringrazio Andrea Cogliandro eventi, per la gentilezza, lealtà, e grande professionalità, per il magnifico evento e tutto lo staff di Miss Mondo Calabria, per il loro immenso lavoro. Siamo una famiglia” – ha dichiarato la Miss vincitrice.

Il Patron regionale di Miss Mondo Calabria, Andrea Cogliandro, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento:

“Un grosso in bocca al lupo a Siria, con l’augurio che possa proseguire il suo percorso portando avanti la Calabria e un ringraziamento a tutte le ragazze partecipanti, ognuna caratterizzata da una bellezza e un’eleganza che ha reso veramente difficile il verdetto da parte della giuria. Ripartiremo già da subito con le nuove selezioni e nuovi casting per l’edizione 2025. L’estate è alle porte e faremo nuove tappe come sempre nelle città più prestigiose della Calabria”.