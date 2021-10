Space Adventure: chiusura col botto per la mostra Nasa a Fiumefreddo

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Fine settimana col botto per Space Adventure, la mostra sponsorizzata dalla Nasa sulle bellezze dello spazio allestita nel Castello Della Valle dell’antico borgo tirrenico. A grande richiesta, infatti, gli organizzatori hanno allestito un “gran finale” con il nuovo calendario: venerdì 22 ottobre 12:00 – 19:00 (ultimo ingresso), a seguire il sabato 23 e domenica 24, come al solito ma con chiusura posticipata alle 19:30. E ancora: martedì 26 ottobre 12:00 – 19:00 (ultimo ingresso); venerdì 29 ottobre 12:00 – 19:30 (ultimo ingresso); a seguire il sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle 10 come al solito ma con chiusura posticipata alle 19:30. Ed, infine, lunedì 1 novembre ultimo giorno di Space Adventure, dalle 10:00 – 20:00.

Un’occasione da non perdere, grazie all’emozionante mostra che racconta lo spazio e le sue meraviglie, arricchita da oggetti originali forniti dalla Nasa e con l’aggiunta di modelli provenienti dall’Agenzia Spaziale Europea, dall’Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space (navicelle spaziali, satelliti, pietre lunari, razzi e modelli in scala), che negli ultimi quattro anni ha visto affluire oltre quattro milioni di visitatori.