Spettacoli, iniziano i lavori per la programmazione estiva 2025 in Calabria. De Luca: “2024 anno epico”

Iniziano i lavori per la programmazione estiva 2025, il promoter Alfredo De Luca: "Il 2024 un anno epico per gli spettacoli dal vivo in Calabria, ma il 2025 non sarà da meno"

COSENZA – Dopo il grande successo del concertone di Capodanno con Achille Lauro in Piazza dei Bruzi a Cosenza, sono già in corso i preparativi per la programmazione estiva 2025 in Calabria, con una serie di eventi musicali che promettono di confermare la Regione come punto di riferimento per gli spettacoli dal vivo. Il promoter Alfredo De Luca, figura di spicco nel panorama culturale calabrese e associato ad Assomusica per la Calabria, ha confermato che l’estate 2025 riserverà grandi sorprese, con l’obiettivo di mantenere alta la qualità dell’offerta e di attrarre un pubblico sempre più numeroso.

“Il 2024 ha segnato una stagione epica per gli spettacoli dal vivo in Calabria, una kermesse quasi irripetibile. Tuttavia, il 2025 non sarà da meno. Stiamo trattando con grandi nomi per la prossima estate, per continuare a offrire un intrattenimento di livello che possa contribuire significativamente alla crescita turistica della Regione”, ha dichiarato De Luca, che ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico del Teatro dei Ruderi, del Settembre Rendese e del Tirreno Festival.

L’impatto degli eventi dello scorso anno è stato notevole, con una forte affluenza anche da fuori regione. Secondo i dati forniti da TicketOne, oltre il 55% del pubblico presente al concerto di Geolier all’Arena dei Ruderi proveniva da altre regioni. Percentuali simili sono state registrate anche per i concerti di Rose Villain al Settembre Rendese e per i live di Tommaso Paradiso e Gazzelle, confermando l’appeal della Calabria come meta di eventi musicali di grande rilievo.

Un altro elemento distintivo delle programmazioni estive recenti è stato l’impatto mediatico, con il Festival dell’Area Archeologica di Cirella dello scorso anno classificato tra i primi posti del Mezzogiorno per numero di presenze. “C’è una grande attesa da parte del pubblico, e il nostro obiettivo è continuare su questa strada, proponendo eventi che non solo attraggano turisti ma che valorizzino anche il patrimonio culturale e paesaggistico della Calabria”, ha sottolineato De Luca.

Nelle prossime settimane, saranno svelati i primi nomi degli artisti che si esibiranno nella regione, mentre sono già in corso sondaggi per coinvolgere il pubblico nella scelta della line-up. “Il 2025 potrebbe essere l’anno di Brunori, afferma De Luca, il suo amore per la Calabria è ben noto e la sua partecipazione a Sanremo sarà fondamentale per il suo lancio definitivo, è amato sia dalla stampa che dal pubblico. Una data estiva con lui? Chissà, siamo in trattativa con tanti artisti”.

La macchina organizzativa è già in movimento e le aspettative per l’estate 2025 sono altissime. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale dei primi artisti che prenderanno parte ai grandi eventi dal vivo della Calabria, un calendario che si preannuncia ricco di musica, spettacolo e cultura.