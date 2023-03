Standing ovation per Andrea Pucci al Rende Teatro Festival

RENDE (CS) – Due sold out, tante risate e un pubblico in visibilio per lo spettacolo di Andrea Pucci. Nel cartellone del Rende Teatro Festival, kermesse teatrale patrocinata dal Comune di Rende con il contributo della Regione Calabria inserito nell’ampio progetto del Tirreno Festival ideato da Alfredo De Luca, lo spettacolo dell’istrione milanese era molto atteso non solo dagli abbonati, ma anche da tutta quella gente che ha acquistato il biglietto per entrate in un teatro cinema Garden pieno in ogni ordine di posto. Andrea Pucci, accompagnato dalla sua grande orchestra, ha regalato due ore di spettacolo ricco di battute, ma anche di canzoni bellissime interpretate dallo stesso Pucci che si e’ confermato showman eccezionale. Pucci riesce per tutta la serata a giocare con il pubblico e nello stesso tempo mette al centro del suo spettacolo scene quotidiane che diventano inevitabilmente racconto ironico e leggero. A fine serata Andrea Pucci riceve il premio Tirreno Festival consegnato dal direttore artistico Alfredo De Luca. Ed e’ lo stesso Pucci che confessa “ l’accoglienza che ricevo ormai da anni a Rende e’ unica. Perché tutto e’ fatto con tanto cuore e tanto affetto”.