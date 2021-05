Tesi di laurea Unical sui rapporti socioeconomici Italia-Usa finisce sulla rivista America Oggi

RENDE (Cs) – Ha conquistato una pagina intera dell’ultimo numero di Oggi 7, magazine settimanale a cura di “America Oggi” – unico quotidiano in lingua italiana redatto e pubblicato negli Stati Uniti – la tesi di laurea di un neo dottore magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università della Calabria. Un lavoro che apre ad orizzonti internazionali quello di Gregorio Crudo, trentunenne della provincia di Crotone, che ha discusso una tesi dal titolo “Il ruolo delle organizzazioni italo-americane nei rapporti socioeconomici Italia-Usa”. Un ponte “accademico” che basa le fondamenta sull’esperienza di Crudo nel mondo dell’associazionismo (è membro Acli e vice presidente del Csv di Cosenza) e muove le mosse da un periodo di ricerca di tre mesi a New York. Un lavoro articolato che guarda alla promozione dell’offerta turistica calabrese negli Usa e all’istituzione di tavoli permanenti di cooperazione internazionale tra le due parti.

