ACRI (CS) – Il gruppo Tiromancino si esibirà live per il Concertone di Capodanno 2025 della Città di Acri – per la prima volta in assoluto, nella Città di Sant’Angelo. Il gruppo musicale guidato da Federico Zampaglione inaugurerà il nuovo anno con una delle band più amate della storia della musica d’autore italiana. Appuntamento il 31 Dicembre 2024 in Piazza Sprovieri – Acri (CS).