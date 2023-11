Tommaso Paradiso a Diamante è il primo colpo dell’estate calabrese 2024

Annunciato il primo colpo dell’estate 2024 dal direttore artistico Alfredo De Luca: Tommaso Paradiso sarà il 24 Agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS) per l’unica tappa regionale del Tommy Summer Tour 2024.

Da diverse settimane l’amministrazione comunale di Diamante e De Luca sono già all’opera per la programmazione estiva 2024 del Teatro dei Ruderi, uno dei teatri più suggestivi dell’intera regione situato nell’area archeologica di Cirella Antica. Ed il primo grande nome che calcherà il palco più prestigioso della Riviera dei Cedri la prossima estate, sarà Tommaso Paradiso nel TOMMY SUMMER TOUR 2024, con la contagiosa potenza live dei brani del nuovo album Sensazione Stupenda, uscito venerdì 6 ottobre,

e di tutti i più grandi successi che hanno reso Tommaso Paradiso uno dei più popolari cantautori italiani

contemporanei.

Dopo le sette date nei palazzetti del tour TOMMY 2023, in partenza il 16 novembre e

anticipate da un giro nei pub che nelle scorse settimane ha creato atmosfere intime e indimenticabili tra Tommaso e i suoi fan, la festa continuerà quindi in estate. Ai nuovi brani saranno inevitabilmente affiancate hit come Completamente (triplo platino), Riccione (quadruplo platino), Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino; e ancora fra gli altri Felicità Puttana (quadruplo platino), Da Sola In The Night (disco di platino), Promiscuità, Fine Dell’Estate (disco d’oro),

Zero Stare Sereno (disco di platino), Tutte Le Notti (disco d’oro) e Magari No (disco d’oro), dall’album

Space Cowboy (disco d’oro). Il tour estivo di Tommaso Paradiso è prodotto da Vivo Concerti, distribuito per la regione da Ticket Service Calabria ed avrà l’organizzazione e la direzione artistica di Alfredo De Luca. La data del 24 agosto rientrerà nella vasta programmazione del Tirreno Festival, realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Diamante. Lo stesso Alfredo De Luca conclude.

“Dopo Brignano, Pucci, Panariello, Masini, Madame, Pio e Amedeo, Fiorella Mannoia arriva un altro importante nome all’interno del Tirreno Festival. Questa data aiuterà il pubblico a percepire il progetto importante che abbiamo in mente, insieme all’amministrazione comunale, per il Teatro dei Ruderi, che già lo scorso anno ha ospitato una delle kermesse più importanti del meridione”.

Biglietti disponibili da Lunedì 27 Novembre su www.ticketone.it