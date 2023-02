Torna la festa del Carnevale di San Pietro in Guarano

Dopo le limitazioni imposte negli anni passati a causa dell’epidemia del COVID-19, quest’anno torna il Carnevale a San Pietro in Guarano.

Come da tradizione, grandi e piccini sfileranno per le vie del paese con maschere e carri allestiti per l’occasione. Un momento per divertirsi e sentirsi parte della nostra bella comunità.

La sfilata avrà inizio alle ore 14:00 nella piazza della frazione di Redipiano per poi arrivare fino a piazza Lega del Lavoro, in cui ad accoglierci ci sarà il meraviglioso pullmino di pitty’s pub e i suoi buonissimi spritz. Successivamente la sfilata proseguirà fino al cuore di San Pietro centro e l’animazione a cura della ASD Sporting Eleven. Il divertimento per grandi e piccini è assicurato!