Torna la South Italy fashion week: Cosenza capitale della moda nel segno di Eugenio Carbone

COSENZA – Il 30 novembre si aprirà la settima edizione di South Italy fashion week, progetto di moda e arte a cura della Moema Academy diretta dall’estro artistico di Giada Falcone. Una manifestazione che dopo i successi delle scorse edizione continua ad essere punto di riferimento per la moda e le arti per il sud Italia.

South Italy Fashion Week: luogo d’incontro, di scambio creativo e di analisi delle tendenze. Una vetrina importante per aspiranti stilisti e appassionati del settore.

E proprio i giovani sono l’anima del progetto, come spiega l’ideatrice Giada Falcone. «La motivazione che ci spinge ad andare avanti da sette anni è voler dare spazio a giovani aspiranti stilisti, dare loro l’opportunità attraverso la crescente notorietà dell’evento di entrare in contatto con le aziende del settore, di far capire come funzionano la filiera tessile e tutto il settore della moda e come le grandi aziende si sono affermate. Proprio queste – spiega la giovane imprenditrice – rappresentano così uno stimolo ai giovani che si possono confrontare con dei professionisti affermati e degli esperti del settore. La rete, la sinergia sinergia bellissima che si viene a creare fra chi è già affermato e chi intraprende ora il suo percorso, si concretizza attraverso il confronto continuo e la crescita da ambo le parti. Inoltre, in questi anni, alcuni dei nostri ragazzi hanno già avuto la possibilità di lavorare poi con le aziende che avevano incontrato nella Fashion Week».

Non solo stilisti. L’evento mette in contatto fotografi, acconciatori, make up artist. Ed è la dimostrazione, come afferma Giada Falcone, che «si può fare moda anche nel Sud Italia».

L’edizione invernale è dedicata alla formazione e alla promozione dei giovani fashion designer e del Made in Italy e sarà incentrata sulla figura del Maestro calabrese Eugenio Carbone, modellista, stilista, sarto di eccellenza e anche apprezzato pittore, scomparso l’anno scorso a Roma.

Inventore e sperimentatore, Carbone ha realizzato meravigliosi abiti nella capitale dell’alta moda dove ha lavorato per atelier rinomati come quello di Germana Marucelli, Sorelle Fontana, Renato Balestra. Nella sua lunghissima carriera ha vestito dive, cantanti e donne del mondo del cinema e della televisione; realizzato collezioni che hanno fatto la storia della Moda italiana, sperimentando tecniche professionali sempre nuove e innovative come il suo metodo di progettazione libera su manichino che coniuga: teoria, tecnica e applicazione pratica nell’ambito dello stilismo, del modellismo e dell’alta sartoria.

Il programma: sfilate, seminari e workshop

La tre giorni di moda sarà l’occasione per presentare la nuova iniziativa targata Moema Academy: l’istituzione di un premio intitolato a Eugenio Carbone che ogni anno darà un riconoscimento alla creatività di un giovane o una giovane stilista.

PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 30 novembre

11.30 – Palazzo dei Bruzi incontro con la Commissione cultura “Omaggio a Eugenio Carbone”

Giovedì 1° dicembre

10:30 – Moema Academy seminario con lo stilista e designer di Moda Massimo Monteforte “Tecniche e metodi di modellistica del metodo ECR”

11.30 – Consegna del premio alla carriera a Massimo Monteforte e inaugurazione della mostra d’arte “Suggestioni di Moda. La pittura di genere secondo Eugenio Carbone” curata da Susy Carbone e Daniela Rossi.

18:00 – Moema Academy performance “Il make-up e le arti” a cura delle allieve del corso di make-up di Moema Academy

18:30 Moema Academy sfilata di moda “New generation trend” presentazione dei progetti di moda delle allieve del corso di modellismo e stilismo della Moema Academy, brand di moda e consegna premi.

Venerdì 2 dicembre

10:30 visita guidata alla mostra d’arte “Suggestioni di Moda. La pittura di genere secondo Eugenio Carbone”.

Nato sette anni fa come Cosenza Fashion Week, l’evento gode del patrocinio di Confartigianato imprese e Confartigianato moda, Independent Style, BFS, Angi associazione nuova generazione Italo cinese, GCFW, Latin America fashion, oltre che della collaborazione con organizzazioni ed altre manifestazioni in tutta Italia.

Moema Academy sarà sede ufficiale di tutti gli incontri e degli eventi.