Tour Ermal Meta: rinviata ad aprile 2023 la tappa di Catanzaro

CATANZARO – La tournée teatrale di Ermal Meta, che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio con la data zero prevista a Jesolo e che comprende anche la data del 2 aprile al Teatro Politeama di Catanzaro, verrà interamente riprogrammata per la primavera 2023.

Le vigenti norme restrittive hanno rallentato la preparazione della tournée causando ritardi nella produzione e nell’allestimento. A ciò si aggiunge la positività del cantautore che non gli permette al momento di fare le prove.

Per tutte queste ragioni l’artista ha deciso di posticipare l’intero tour per evitare sovrapposizioni con i nuovi imminenti progetti a cui sta lavorando.

I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date: per cui il concerto di Ermal Meta al Teatro Politeama di Catanzaro si terrà il 2 aprile 2023. L’organizzazione della tappa calabrese del tour di Maurizio Senese fa sapere che i biglietti per la nuova data possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.