Tutto pronto per lo sprint finale del Rende Teatro Festival

RENDE (CS) – Tutto pronto per lo sprint finale della terza edizione del Rende Teatro Festival, rassegna di prosa patrocinata dall’amministrazione comunale di Rende con la magistrale direzione artistica di Alfredo De Luca. Un tris di spettacoli per il gran finale della stagione a partire dal prossimo 25 Aprile con un attesissimo Marco Bocci in “Lo Zingaro”, la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna.

Lo Zingaro cerca se stesso attraverso un legame quasi ossessivo con il grande campione brasiliano, morto ad Imola il 1° maggio del 1994. A seguire il 27 Aprile sarà l’ora di Leonardo – I segreti di un Genio, musical nato da un’idea di Giuseppe Ferraro con la produzione della Dedo Eventi, che andrà in scena in anteprima nazionale al Teatro Garden, regia e coreografie di Giuseppe Ferraro con il corpo di ballo dell’Art Show Dance Academy, nel ruolo di Leonardo, Stefano Tanzillo, nel ruolo della Gioconda, Giada De Luca, nel ruolo della Dama con l’ermellino Francesca Olia. A chiudere la kermesse sarà Violante Placido il 9 maggio con “Femmes Fatales” spettacolo musicale sulle 5 donne che hanno ispirato a livello artistico la stessa attrice. In fine il direttore artistico De Luca conclude : “Pronti per il finale di stagione che presenterà degli spettacoli interessanti, soddisfatti del lavoro svolto quest’anno in un periodo non semplice, siamo già a lavoro per la prossima stagione cercando di lasciarci alle spalle i mesi duri della pandemia, grazie come sempre agli abbonati e al pubblico presente in sala che non ha fatto mai mancare il calore alle compagnie ospitate.” Appuntamento dunque per il gran finale targato Rende Teatro Festival.