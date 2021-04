Un figurina celebrativa e solidale per Gigi Marulla

COSENZA – Ci sono calciatori che sono entrati nell’immaginario collettivo, sono diventati affetti familiari, bandiere, miti. Uomini, diventati leggende. Uno di questi è stato, è e sarà, sempre, Gigi Marulla, il n. 9 per eccellenza, bandiera del Cosenza, con stagioni importanti anche nel Genoa e nell’Avellino. Anche se, non ha mai vestito la maglia di una “titolata”, Marulla ha indossato il rossoblù, come una seconda pelle, come se fosse la maglia della Nazionale. Se pensi a Marulla, pensi immediatamente allo spareggio di Pescara contro la Salernitana. Proprio quel giorno, è diventato mito.

E, come ogni mito che si rispetti, merita di gigantografie, murales, vesiilli, bandiere e figurine. L’idea della figurina di Gigi Marulla nasce, infatti, dall’incontro quasi fortuito tra Emiliano Nanni, presidente dell’ Associazione Figurine Forever e Francesco Farina del negozio Ritorno al Fumetto. Entrati in contatto grazie ad una precedente figurina realizzata sul mondo del fumetto, si è pensato a come realizzare una iniziativa che potesse coinvolgere la realtà cosentina. Subito, immediatamente, non poteva essere altrimenti, è stato scelto Gigi Marulla

L’iniziativa della Celebrative Stickers è stata possibile grazie alla disponibilità di Kevin Marulla e della famiglia del campione calabrese.

Fondamentale è stato il ruolo dell’Associazione Culturale Ritorno al Fumetto nella persona di Francesco Farina, non solo socio di Ritorno al Fumetto ma anche fotografo a bordo campo che segue le gare dei rossoblù. Tutto ciò ha garantito il buon esito dei contatti con la famiglia Marulla ed il mondo sportivo cosentino.

La realizzazione di questa iniziativa è ancor più valida poichè il ricavato sarà devoluto all’ Associazione La Terra Di Piero di Cosenza, importante realtà sociale nata per ricordare Piero Romeo, grande tifoso e leader della curva rossoblù, ma anche un uomo che ha fatto della solidarietà uno stile, una regola di vita.

L’associazione Figurine Forever ha voluto omaggiare il Numero 9 con una figurina collegata alla vittoria del Cosenza al Torneo Anglo-Italiano 1983, unico trofeo internazionale nella bacheca del club. Una figurina che non esiste, come quelle che generalmente l’associazione bolognese realizza. La sua uscita è prevista in occasione dell’anniversario di compleanno del compianto Gigi, il 20 Aprile.

La Celebrative Stickers è stata stampata in edizione limitata e numerata in 300 copie.

Il costo è di soli 5,00 euro. La figurina si può acquistare online attraverso il sito all’indirizzo (https://figurineforever.com/2021/03/26/celebrative-sticker-9-gigi-marulla/), per chi la volesse acquistare a Cosenza è possibile farlo direttamente presso l’Associazione Ritorno al Fumetto sita in Piazza Ogaden 1

Sono state stampate anche 10 copie omaggio, non hanno il numero consecutivo da 1 a 300. Verranno distribuite in questo modo: 4 copie alla famiglia Marulla, 1 copia all’Associazione La Terra di Piero, 1 copia al Cosenza Calcio, 2 copie all’Associazione Ritorno al Fumetto, 2 copie alla Associazione Figurine Forever. La copia numerata e limitata numero 9 non è stata messa in vendita ma donata alla famiglia Marulla.