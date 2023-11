Unical: didattica e ricerca sempre più internazionali. Avviata collaborazione con l’Università di Soran

Il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Università della Calabria ha avviato un percorso di collaborazione con l’Università di Soran (Kurdistan, Iraq) col prof. Cesare Oliviero Rossi che nello scorso mese di luglio si è recato in Kurdistan.

Il rettore dell’Ateneo Iracheno, Dr. Sherwan Sharif Qurtas e il prorettore Serwan Amen, sono stati in visita, ieri mattina all’Università della Calabria, ospiti del Prof. Oliviero Rossi e del dott. Caputo che hanno illustrato i propri centri di ricerca allo scopo di creare un network scientifico tra le due accademie.

Durante la visita, gli ospiti hanno manifestato apprezzamento per i laboratori dei vari gruppi di ricerca del dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche, nonché quelli legati all’Infrastruttura di Ricerca STAR presentati dai Professori Raffaele Agostino e Vincenzo Formoso.

Successivamente, la delegazione curdo-irachena è stata accolta dal prorettore Francesco Scarcello, dalla delegata per i dottorati di ricerca Maria Carmela Cerra, dal Direttore del Dipartimento CTC Anna Napoli e dal direttore dell’Area Internazionalizzazione dell’Unical, Gianpiero Barbuto.