Unical, Pupo ospite di Parsi all’ASERI della Cattolica di Milano

RENDE (CS) – Importante riconoscimento scientifico per Spartaco Pupo, docente dell’Università della Calabria, chiamato a presentare i risultati delle sue ricerche presso uno dei centri di ricerca e alta formazione più prestigiosi al mondo.

Il professore Pupo, associato di Storia delle dottrine politiche del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Unical, è stato inviato a discutere del suo recente volume “Lo scetticismo politico. Storia di una dottrina dagli antichi ai giorni nostri” (Mimesis 2020), dall’ASERI – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica di Milano.

Fondata nel 1995 dal noto politologo Vittorio Emanuele Parsi con l’obiettivo di interpretare le attuali trasformazioni dello scenario economico e politico globale, l’ASERI forma esperti del sistema politico ed economico internazionale, capaci di operare nelle sfere più alte di organizzazioni internazionali, aziende multinazionali, istituti finanziari e bancari, amministrazioni pubbliche nazionali e sovranazionali.

Lunedì 9 maggio, alle ore 18,30, in un incontro che si svolgerà sia in presenza e che online nella sede milanese dell’ASERI (Via San Vittore 18), Pupo, tra i massimi esperti italiani del pensiero politico di David Hume, dell’illuminismo scozzese e dello scetticismo occidentale, relazionerà insieme allo stesso Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali della Cattolica e direttore della scuola, e ad altri illustri accademici degli atenei lombardi: Damiano Palano, ordinario di Filosofia Politica dell’Università Cattolica di Milano, Nicola Pasini, associato di Scienza Politica all’Università statale di Milano, e Adolfo Scotto di Luzio, ordinario di Storia della Pedagogia all’Università di Bergamo.

Maggiori informazioni sul sito https://aseri.unicatt.it/