Unical, visita virtuale Amazon per circa 700 studenti di Ingegneria Gestionale

ARCAVACATA (CS) – Nei giorni scorsi le porte dei Centri di distribuzione TRN1 e FCO2 di AMAZON si sono aperte in esclusiva agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria.

Un’occasione unica, visto che l’Unical è stata la prima università italiana a partecipare al Virtual Tour promosso dal colosso mondiale di Jeff Bezos. Supportati da uno staff di Tour Ambassador, si è potuto camminare all’interno dei magazzini robotizzati di AMAZON. Si è parlato di logistica inbound e outbound, di gestione e tracciabilità dei dati, di sicurezza, di sistemi di automazione, di manutenzione, di organizzazione e gestione delle risorse, tutti argomenti molto affini al percorso formativo degli studenti di Ingegneria Gestionale.

La partecipazione è stata ampia, con circa 700 collegamenti, e molte le domande, mosse da semplici curiosità combinate ad aspetti tecnici.

Un momento di formazione innovativo, di cui il Corso di Laurea è promotore da sempre, avendo l’obiettivo di fornire una didattica di qualità, al passo con i tempi e a stretto contatto con i big player mondiali. Il virtual tour odierno, infatti, rientra nelle attività del DigiLabor (Laboratorio di Business Digitale), un laboratorio per esperienze reali di e-business diretto dal prof. Antonio Volpentesta, in collaborazione con diversi docenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale e un gruppo di imprese partner (maggiori dettagli su www.digilabor.it).