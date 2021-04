Venti di..vini in tour: dal 20 giugno con Radio Sound nei borghi più belli della Calabria

COSENZA – Dopo il successo della rubrica enogastronomica che ha dato voce alle tante bellezze e ai tanti prodotti tipici del Meridione, Tommaso Caporale e Giulio Pignataro tornano su Radio Sound con Venti di..vini in tour.

Dal 20 giugno per tutta l’estate nei più bei borghi della Calabria con nuovi ospiti, degustazione vini, show cooking e tanti prodotti da raccontare. Tutto live con i più bravi professionisti del settore.

Con Venti di..vini in tour cercheremo attraverso la radio di trasmettere il gusto dei prodotti tipici del Sud che raccontiamo, soprattutto della Calabria. Identificare e far conoscere le caratteristiche e le eccellenze della nostra terra, promuovere il turismo enogastronomico e valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso una comunicazione efficace.

Il tour sarà l’occasione per degustare in versione live il primo cult radiofonico di enogastronomia più seguito del Meridione e coinvolgerà comuni, associazioni, strutture ricettive, in collaborazione con ISF International Sommelier Foundation, sede regionale della Calabria e Skal International Calabria, la più grande associazione mondiale del Turismo.

“Aggiungi un senso alle tue esperienze estive” è lo slogan di Venti di..vini in tour, dal 20 giugno su Radio Sound.

Chi fosse interessato ad ospitare una tappa del tour può scrivere alla mail radio@radiosound.fm oppure telefonare allo 0984.73084.