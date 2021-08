Verso Miss Italia: Denise Caligiuri si aggiudica la fascia di Miss Be Much Calabria

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Denise Caligiuri, ventinovenne di Cirò Marina, è Miss Be Much Calabria e rappresenterà la Calabria alle pre-finali nazionali di Miss Italia. Seconda classificata Francesca Carolei; terza Martina Salvatore (in giuria Antonio Maria D’Amico, Paolo Aloe, Nunzia Capitano, Domenico Geraci, Maurizio Ciani, Cesare Mazza, Giuseppe Greco, Mina Madeo e Mattia Scaramuzzo). “Sono contentissima e ancora non ci credo, grazie a questa fascia sono pre-finalista nazionale di Miss Italia – commenta Denise –. Nella vita studio giurisprudenza presso l’Università di Torino. Alle ragazze che sognano la fascia però in qualche modo avvertono timore, dico che se ci si prefigge un obiettivo si deve lottare incessantemente fino a raggiungerlo”.

Non solo concorso: l’evento è stato impreziosito dal corpo di ballo coordinato dalla coreografa Lia Molinaro, e dal talento canoro di origine calabrese Ylenia Iorio, ormai da tempo affermatosi a livello nazionale, nonché ospite della prima e della prossima seconda edizione di All Togheter Now, dove ha presentato il suo ultimo singolo “Marielle”. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio da sempre è attenta alla valorizzazione dei territori calabresi, portando questa volta la kermesse a Corigliano – Rossano, il comune non capoluogo più esteso della Calabria nato dalla fusione del 31 marzo 2018.

“Esprimo soddisfazione per questa importante tappa che abbiamo ospitato a livello regionale – commenta Federico Smurra, Presidente Pro Loco Rossano –. Auspico per Miss Italia una storicizzazione per i prossimi anni di questa importante manifestazione”. “Grazie a questa città che ci ha egregiamente ospitati senza davvero farci mancare nulla, in questa piazza che tanto richiama un teatro sotto le stelle.” – dichiarano gli agenti regionali – “Un forte ringraziamento al sindaco Flavio Stasi e all’assessore al turismo e grandi eventi Tiziano Caudullo, oltre al presidente della pro loco Federico Smurra e al referente Confartigianato Corigliano – Rossano Andrea Campano”.

Prossimo appuntamento mercoledì 18 agosto con la quarta selezione regionale a Fuscaldo, con l’elezione di Miss Sport Calabria.