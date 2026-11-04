Deb Haaland la prima donna nativa americana alla guida di uno Stato degli Stati Uniti

Deb Haaland una donna che ha attraversato istituzioni a lungo estranee alla rappresentanza indigena. La sua elezione in New Mexico segna una svolta storica, ma apre anche una nuova stagione di responsabilità.

Ci sono vittorie elettorali che acquistano un significato che va oltre il risultato delle urne perché rendono visibile ciò che per molto tempo è rimasto escluso dalla possibilità di essere rappresentato.

Il 3 novembre 2026, la candidata democratica ha vinto le elezioni per la carica di governatrice del New Mexico, sconfiggendo il repubblicano Gregg Hull. Con questa affermazione diventa la prima donna nativa americana eletta governatrice di uno Stato degli Stati Uniti. Un primato che assume un significato particolare in un Paese la cui storia istituzionale è stata costruita anche attraverso l’espropriazione delle terre indigene, le politiche di assimilazione forzata e una lunga esclusione delle popolazioni native dai luoghi in cui si esercita il potere.

Ma ridurre Deb Haaland alla portata simbolica della sua elezione significherebbe raccontarne soltanto una parte. La sua storia politica, infatti, non nasce nei palazzi di Washington, né si costruisce attraverso una carriera lineare. È il risultato di un percorso personale complesso, fatto di difficoltà economiche, maternità, formazione tardiva e impegno civile. Un cammino che restituisce l’immagine di una donna che ha progressivamente trasformato la propria esperienza in una presenza politica.

Debra Anne Haaland nasce il 2 dicembre 1960 a Winslow, in Arizona, e appartiene alla comunità indigena Laguna Pueblo, nel New Mexico. La sua famiglia ha radici profonde in quella terra, che la stessa Haaland riconduce a trentacinque generazioni. Cresce in una famiglia di militari: il padre presta servizio nei Marines durante la guerra del Vietnam, mentre la madre lavora per la Marina statunitense e successivamente per il Bureau of Indian Affairs, l’agenzia federale che si occupa degli affari indigeni.

L’infanzia è segnata da frequenti spostamenti, dovuti alla carriera militare dei genitori. Frequenta tredici scuole pubbliche prima di diplomarsi ad Albuquerque.

La sua formazione universitaria arriva in età adulta. A ventotto anni si iscrive all’Università del New Mexico, dove consegue una laurea in Letteratura inglese nel 1994. Successivamente intraprende gli studi giuridici e ottiene il titolo di Juris Doctor nel 2006.

Nel frattempo diventa madre e affronta le difficoltà economiche di una donna che deve conciliare il mantenimento di una famiglia con la costruzione del proprio futuro professionale. Per sostenere le spese dell’istruzione prescolare del figlio, svolge attività di volontariato presso la scuola in cambio di una riduzione della retta. In alcuni periodi ricorre ai programmi di assistenza alimentare e sociale.

Sono esperienze che Haaland ha successivamente richiamato anche durante la campagna elettorale, raccontando una dimensione della propria vita che difficilmente si ritrova nelle biografie convenzionali dei protagonisti della politica americana.

Prima di entrare stabilmente nelle istituzioni, lavora anche come imprenditrice, avviando una piccola attività di produzione e conservazione di salsa Pueblo. Ricopre inoltre il ruolo di amministratrice tribale presso San Felipe Pueblo e diventa la prima donna eletta nel consiglio di amministrazione della Laguna Development Corporation.

Non è soltanto un percorso di emancipazione individuale è anche l’avvicinamento progressivo a una dimensione collettiva: quella della rappresentanza delle comunità indigene, della tutela del territorio e della partecipazione alle decisioni economiche e politiche.

Il suo ingresso nella politica elettiva non è immediatamente accompagnato dal successo. Nel 2014 si candida alla carica di vicegovernatrice del New Mexico, senza riuscire a vincere.

La sconfitta, tuttavia, non interrompe il suo impegno. Nel 2015 viene eletta presidente del Partito Democratico del New Mexico, diventando la prima donna nativa americana a guidare un partito statale.

Nel 2018 arriva il passaggio che la porta sulla scena nazionale. Candidata alla Camera dei rappresentanti per il primo distretto congressuale del New Mexico, viene eletta insieme a Sharice Davids, appartenente alla nazione Ho-Chunk e candidata in Kansas. Le due diventano le prime donne native americane a entrare nel Congresso degli Stati Uniti.

È un risultato che non può essere interpretato esclusivamente come una conquista individuale. La presenza di due donne indigene nel Congresso contribuisce a modificare la composizione di un’istituzione nella quale le comunità native avevano avuto una rappresentanza estremamente limitata.

Durante il mandato, Haaland si occupa di giustizia ambientale, cambiamento climatico, diritti delle popolazioni indigene e politiche sociali. Tra i temi ai quali dedica particolare attenzione c’è la crisi delle donne indigene scomparse e assassinate, conosciuta negli Stati Uniti con l’espressione Missing and Murdered Indigenous Women.

La questione non riguarda soltanto la sicurezza individuale, ma anche le difficoltà strutturali che ostacolano le indagini, la raccolta dei dati e il coordinamento tra autorità federali, statali e tribali. Una battaglia che ha contribuito a portare nel dibattito istituzionale una realtà troppo spesso relegata ai margini.

Nel dicembre 2020, il presidente eletto Joe Biden annuncia la sua nomina a segretaria degli Interni. Il 18 marzo 2021, dopo la conferma del Senato, Haaland assume ufficialmente l’incarico, diventando la prima persona nativa americana nella storia degli Stati Uniti a guidare un dipartimento ministeriale federale.

La scelta ha un valore istituzionale particolarmente significativo. Il Dipartimento degli Interni gestisce, tra le altre competenze, le terre federali, le risorse naturali e le relazioni con le comunità indigene. Al suo interno opera anche il Bureau of Indian Affairs.

Affidare la guida di questo dipartimento a una donna appartenente a una delle comunità storicamente coinvolte nelle politiche federali di espropriazione e assimilazione rappresenta un passaggio importante nella storia delle istituzioni americane.

Durante il suo mandato, Haaland promuove iniziative per la conservazione ambientale, la tutela dei territori tribali e la ricostruzione della memoria delle scuole residenziali indigene. Particolarmente rilevante è il lavoro avviato attraverso il Federal Indian Boarding School Initiative, un’indagine volta a documentare il sistema delle scuole federali e religiose che, per generazioni, hanno sottratto bambini indigeni alle loro famiglie con l’obiettivo di assimilarli alla cultura dominante.

Si tratta di una vicenda dolorosa della storia statunitense, che ha lasciato conseguenze profonde nelle comunità native e che per lungo tempo non ha ricevuto un’adeguata attenzione pubblica.

Il mandato di Haaland si conclude nel gennaio 2025, con il termine dell’amministrazione Biden. Ma l’esperienza maturata a Washington costituisce una parte fondamentale del percorso che la conduce alla candidatura per la guida del suo Stato.

Nel 2026 Haaland decide di candidarsi alla guida del New Mexico. Vince le primarie democratiche del 2 giugno, superando il procuratore distrettuale Sam Bregman, e affronta alle elezioni generali il repubblicano Gregg Hull, già sindaco di Rio Rancho.

La campagna elettorale si sviluppa attorno a questioni concrete: il costo della vita, l’accesso alla sanità, la sicurezza, l’istruzione, la povertà e la necessità di rafforzare i servizi pubblici. Haaland porta al centro del confronto anche la propria esperienza di madre single e le difficoltà affrontate prima di raggiungere una posizione di rilievo nelle istituzioni.

La sua appartenenza alla comunità Laguna Pueblo è parte integrante della sua identità pubblica, ma la candidatura non si esaurisce nella rappresentanza indigena. Il programma si rivolge all’intera popolazione del New Mexico, uno Stato caratterizzato da una significativa presenza di comunità native, da forti differenze economiche e da questioni ambientali e sociali particolarmente complesse.

La vittoria del 3 novembre apre dunque una pagina nuova. Haaland non sarà soltanto la prima donna nativa americana a ricoprire questa carica: sarà chiamata a governare uno Stato nel quale le questioni relative alla gestione dell’acqua, alle risorse energetiche, alla povertà e alla sicurezza richiedono decisioni politiche concrete.

Il suo successo si inserisce, inoltre, in un contesto di consolidamento della presenza indigena nella politica statunitense. La sua elezione non è un episodio isolato, ma parte di un processo più ampio di partecipazione e organizzazione politica delle comunità native, che negli ultimi anni hanno cercato di conquistare maggiore spazio nelle istituzioni.

La storia di Deb Haaland pone una questione che riguarda la democrazia ben oltre i confini degli Stati Uniti: quanto tempo deve trascorrere prima che chi è rimasto escluso dalla rappresentanza possa finalmente partecipare alla costruzione delle decisioni collettive?

Per le donne native americane, il percorso è stato particolarmente lungo. La conquista del diritto di voto non è stata uniforme né immediata. In New Mexico, per esempio, fu soltanto nel 1948 che una sentenza riconobbe ai cittadini nativi americani il diritto di votare nelle elezioni statali, dopo il ricorso presentato dal veterano di guerra Miguel Trujillo, appartenente alla comunità Isleta Pueblo.

È un dato storico che restituisce la distanza tra il principio democratico dell’uguaglianza e la sua effettiva applicazione.

L’elezione di Haaland acquista significato proprio dentro questa distanza. Non cancella le discriminazioni, non risolve le disuguaglianze e non garantisce automaticamente che le istanze delle comunità indigene trovino piena attuazione nelle politiche pubbliche. La rappresentanza, infatti, è una condizione importante della democrazia, ma non può essere confusa con il risultato finale.

Anche la sua futura azione di governo dovrà essere valutata sulla base delle scelte, delle priorità e dei risultati. La gestione delle risorse naturali, la tutela dei diritti, la qualità dei servizi pubblici e la capacità di rispondere alle necessità di una popolazione composita saranno il vero banco di prova del suo mandato.

Raccontare Deb Haaland significa allora riconoscere il valore di una conquista senza trasformarla in un racconto agiografico. Significa osservare come una donna, proveniente da una comunità che ha conosciuto l’esclusione istituzionale, sia riuscita a raggiungere i luoghi del potere attraverso un percorso fatto di formazione, partecipazione e perseveranza.

La sua elezione non rappresenta la conclusione di una storia di emancipazione è piuttosto, l’apertura di una nuova possibilità, quella in cui una donna nativa americana non viene più raccontata soltanto come destinataria di politiche pubbliche, ma come protagonista delle istituzioni chiamate a definirle. Forse è proprio qui che risiede il significato più profondo di questa elezione, non nell’eccezionalità di una donna che è riuscita ad arrivare dove nessuna prima di lei era arrivata, ma nella possibilità che, da domani, quel posto non debba più sembrare irraggiungibile.