Geografia amministrativa della Calabria: pubblicato il nuovo libro del giornalista Antonello Torchia per Tab Edizioni

Geografia amministrativa della Calabria. Potere e territorio: soggetti, interessi e forme della conflittualità: è il nuovo libro di Antonello Torchia, giornalista professionista, pubblicato, a ottobre 2026, da Tab Edizioni nella sezione Università, dedicata a volumi di carattere scientifico, destinati al mondo accademico e della ricerca.

E’ possibile acquistare il volume in libreria e online, nella versione cartacea o in quella digitale.

Nel libro l’autore evidenzia che “l’attuale assetto amministrativo italiano non è un dato cristallizzato ma è soggetto a cambiamenti, in particolare per effetto della legge 56/2014 in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. Mutazioni importanti nella geografia amministrativa delle regioni avvengono però anche in virtù di altre componenti fisiche, infrastrutturali, sociali e politiche. In tale prospettiva, risulta interessante accendere i riflettori sulla Calabria: la lettura del territorio, nelle sue diverse dinamiche, pone in risalto le forme della conflittualità e gli interessi che sono scaturiti dalla riorganizzazione regionale nel corso del tempo. Il volume parte da richiami storici e giuridici per evidenziare il contributo e il ruolo degli attori istituzionali, politici e non, ma anche dei cittadini, dei comitati e delle associazioni: di quanti, cioè, vivono il territorio calabrese e ne interpretano le esigenze”.

Sull’autore

Antonello Torchia, già autore del libro I rapporti tra Cina e Francia dal 1949 alla fine del bipolarismo (Santelli Editore, 2023), è giornalista professionista, analista geopolitico e geografo. Ha conseguito una solida formazione accademica, con lauree magistrali in Relazioni Internazionali (LM52), Scienze Geografiche (LM80) ed Economia e Commercio (vecchio ordinamento), e significative esperienze nel settore della comunicazione istituzionale e politica, che gli permettono di affrontare in maniera trasversale le dinamiche geopolitiche contemporanee.