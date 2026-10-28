Il Paese si ferma. Le donne continuano a lavorare.

Il caro vita, la crisi del lavoro e il diritto di farsi ascoltare. Dalle lavoratrici che manifestano alle giornaliste sul campo, fino alle donne che ogni giorno devono decidere a cosa rinunciare per far quadrare i conti familiari.

C’è un momento in cui il lavoro smette di essere una promessa di autonomia e diventa una condizione da difendere ogni giorno. Le ore trascorse a lavorare non sembrano più sufficienti a garantire una vita serena, le spese necessarie per mantenere un’attività assorbono una parte crescente degli incassi e persino gli spostamenti indispensabili per raggiungere il luogo di lavoro diventano una voce da ricalcolare. La difficoltà economica, allora, non coincide più soltanto con la scarsità di denaro: restringe lo spazio delle possibilità individuali, imponendo di scegliere quali necessità soddisfare, quali progetti rinviare e quali rinunce considerare inevitabili.

È in questa distanza tra il valore attribuito al lavoro e la capacità concreta di vivere del proprio lavoro che occorre collocare le proteste che attraversano il Paese. Mobilitazioni differenti, nate da condizioni specifiche, ma unite da una domanda che riguarda l’intera società: quanto deve costare lavorare prima che il lavoro perda la propria capacità di garantire autonomia economica?

C’è chi scende in piazza per difendere il proprio lavoro, chi resta nei campi perché fermarsi significherebbe perdere un raccolto, chi attraversa una manifestazione con un microfono in mano per raccontare ciò che accade e chi, lontano dai cortei, percorre le corsie di un supermercato, confronta i prezzi, rimette un prodotto sullo scaffale e prova a capire come arrivare alla fine del mese.

Sono scene diverse, ma raccontano una crisi che attraversa il lavoro, il reddito, il diritto di protestare e la possibilità concreta di vivere dignitosamente. Una crisi che riguarda le donne molto più di quanto il racconto pubblico delle mobilitazioni riesca spesso a mostrare.

Quando si parla di agricoltura, trasporti, piccole imprese e lavoro, l’immaginario continua facilmente a restituire figure maschili. Quando si parla di famiglie in difficoltà, invece, il peso della gestione quotidiana viene spesso considerato una questione privata. In mezzo restano le donne: lavoratrici, imprenditrici, agricoltrici, giornaliste, madri, figlie, cittadine. Presenze reali e indispensabili, ma non sempre riconosciute con la stessa evidenza.

Le donne non sono soltanto spettatrici della crisi: sono anche nelle piazze, partecipano alle mobilitazioni, rivendicano diritti e difendono il proprio lavoro e quello delle proprie comunità. Non tutte, naturalmente, possono permettersi di esserci. Per alcune, il costo di una giornata senza guadagno, il rischio di perdere un cliente o l’impossibilità di lasciare soli i familiari rappresentano ostacoli difficili da superare.

La questione, quindi, non è stabilire se le donne protestino abbastanza, ma chiedersi perché la loro partecipazione rischi ancora di essere raccontata come un dettaglio, mentre le condizioni che rendono più difficile partecipare restano sullo sfondo.

Il diritto di protestare non dovrebbe dipendere dalla disponibilità economica, dalla possibilità di trovare qualcuno che si occupi dei figli o dalla libertà di sottrarre qualche ora al lavoro senza compromettere il bilancio familiare. Per una lavoratrice dipendente, scioperare può significare rinunciare a una parte della retribuzione. Per una lavoratrice autonoma, una commerciante o una professionista, fermarsi può voler dire perdere incassi, appuntamenti e clienti.

Per chi gestisce un’attività agricola, la protesta si intreccia con ritmi produttivi che non sempre possono essere sospesi. Per chi sostiene quasi da sola il lavoro di cura, anche raggiungere un corteo può richiedere un’organizzazione complessa.

La Costituzione riconosce il diritto di sciopero all’articolo 40, ma tra il riconoscimento formale di un diritto e la possibilità concreta di esercitarlo esiste una distanza che le disuguaglianze economiche e di genere possono allargare. La libertà di protestare non è piena se, per esercitarla, bisogna mettere a rischio ciò che permette di vivere.

Nelle ultime settimane, gli autotrasportatori hanno denunciato l’insostenibilità dei costi del carburante, mentre la crisi industriale dell’ex Ilva ha riportato al centro il timore di perdere il lavoro senza una prospettiva produttiva stabile. Le proteste legate all’impianto di Taranto hanno avuto ripercussioni anche sulla distribuzione dei carburanti nel Mezzogiorno, mostrando quanto una crisi industriale possa estendere le proprie conseguenze ad altri settori.

Queste mobilitazioni mostrano come le conseguenze della crisi si estendano ben oltre le singole categorie coinvolte. Le donne non sono soltanto persone che subiscono gli aumenti dei prezzi o sostengono il peso delle difficoltà familiari: sono anche lavoratrici che protestano, agricoltrici che difendono le proprie aziende, imprenditrici che cercano di mantenere aperte le attività, giornaliste che raccontano le mobilitazioni e cittadine che ogni giorno devono decidere come utilizzare risorse sempre più limitate.

Il problema non è soltanto chi può permettersi di protestare, ma chi può farlo senza rischiare di perdere ciò che gli permette di vivere e quanto di questo costo ricada sulle donne rimane spesso fuori dall’inquadratura.

L’agricoltura non ha un solo volto. Le mobilitazioni degli agricoltori riportano al centro una crisi che non riguarda soltanto chi coltiva la terra. Coinvolge l’intera filiera, il costo dei carburanti e dell’energia, i prezzi riconosciuti ai produttori, la sostenibilità delle aziende e il prezzo finale pagato dai consumatori.

Il 13 ottobre 2026, la Confederazione italiana agricoltori (CIA) ha avviato una mobilitazione nazionale per denunciare l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà economiche che colpiscono sia chi produce sia chi acquista. Nella denuncia dell’organizzazione emerge una contraddizione sempre più difficile da sostenere: gli agricoltori incassano sempre meno, mentre i cittadini pagano sempre di più.

Ma l’agricoltura non è un mondo esclusivamente maschile. Le donne lavorano nelle aziende agricole, conducono imprese, partecipano alle attività produttive, si occupano della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti e contribuiscono alla tenuta economica delle comunità rurali. La loro presenza non può essere ridotta a una nota a margine del racconto della crisi.

Quando un’azienda agricola rischia di non reggere i costi, le conseguenze coinvolgono anche le donne che vi lavorano e che contribuiscono alla gestione dell’attività e del reddito familiare. Quando il prezzo riconosciuto al produttore non copre le spese, il problema non è soltanto economico: investe la possibilità di continuare a lavorare, mantenere un’impresa, restare in un territorio e costruire un futuro.

Nel settore agricolo, inoltre, i tempi della produzione non sempre coincidono con quelli della mobilitazione. Un raccolto può essere legato a scadenze precise, alcuni prodotti sono deperibili e i costi continuano a maturare anche quando l’attività si interrompe. Le donne che conducono o contribuiscono a gestire un’azienda agricola si confrontano con questi stessi vincoli, spesso insieme alle responsabilità legate alla vita familiare.

Parlare di agricoltori senza rendere visibili anche le agricoltrici significa raccontare soltanto una parte del settore. Una crisi raccontata a metà rischia di lasciare fuori proprio le persone che contribuiscono ogni giorno a sostenerlo, spesso senza ricevere un riconoscimento proporzionato al lavoro svolto.

C’è poi un’altra presenza femminile che merita attenzione: quella delle giornaliste che raggiungono i luoghi delle mobilitazioni, raccolgono testimonianze, verificano informazioni e restituiscono al pubblico le ragioni di chi protesta.

Il loro lavoro non consiste soltanto nel descrivere una strada bloccata, un presidio o una fila di trattori. Significa cercare le persone dietro le rivendicazioni, dare spazio alle loro parole e spiegare che cosa c’è in gioco per chi lavora, produce e rischia di perdere la propria fonte di reddito.

La libertà di informazione è essenziale proprio quando il disagio rischia di restare confinato ai margini del dibattito pubblico. Senza chi racconta, molte rivendicazioni resterebbero voci isolate. Senza testimonianze, i numeri non restituirebbero fino in fondo il costo umano delle decisioni economiche e politiche è un lavoro che richiede competenza, responsabilità e presenza sul campo, contribuendo a rendere visibili le persone che altrimenti potrebbero non essere ascoltate.

Raccontare le donne che documentano le proteste non significa attribuire loro una sensibilità speciale per il solo fatto di essere donne. Significa riconoscerle come professioniste e protagoniste dell’informazione, in un contesto nel quale la visibilità di chi lavora sul campo è parte integrante della qualità del dibattito democratico.

La protesta non si consuma soltanto nelle piazze. Le sue ragioni arrivano anche nelle case, dove gli aumenti dei prezzi si trasformano in decisioni quotidiane: quale alimento acquistare, quale prodotto lasciare sullo scaffale, quale spesa rinviare.

Secondo l’ISTAT, nel 2025 il 29,4% delle famiglie ha dichiarato di aver limitato la spesa per il cibo rispetto all’anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Nello stesso anno, la spesa media mensile per alimenti e bevande analcoliche è salita a 552 euro, con un aumento del 3,6% rispetto al 2024.

Dietro queste cifre ci sono famiglie che riorganizzano i propri consumi e persone costrette a trasformare ogni acquisto in un calcolo. In molte case c’è una donna che si assume una parte consistente della responsabilità di far quadrare il bilancio domestico.

Non perché fare la spesa sia una vocazione femminile, ma perché la distribuzione del lavoro familiare continua a essere diseguale. Le donne si trovano spesso a gestire gli acquisti, pianificare i pasti, controllare le necessità dei figli e degli anziani, individuare le alternative meno costose e compensare, con il proprio tempo, ciò che il reddito non riesce più a coprire.

I dati dell’ISTAT sul lavoro familiare confermano questa disparità. Nel 2023, nelle coppie in cui entrambi i partner hanno un’età compresa tra 25 e 64 anni e sono occupati, le donne hanno dedicato al lavoro domestico e di cura 2 ore e 22 minuti al giorno in più rispetto agli uomini.

È qui che il caro vita assume anche una dimensione di genere. Non soltanto perché le donne possono avere redditi più bassi o percorsi lavorativi più discontinui, ma perché una quota rilevante del lavoro necessario a tenere in piedi la vita quotidiana continua a ricadere su di loro.

Quando i prezzi aumentano, non cresce soltanto lo scontrino: cresce anche il tempo necessario per cercare offerte, confrontare prodotti, organizzare i pasti, rinunciare a qualcosa e trovare una soluzione alternativa. È un lavoro aggiuntivo che raramente viene conteggiato, retribuito o riconosciuto. La crisi economica finisce così per produrre un doppio impoverimento: quello del portafoglio e quello del tempo.

C’è una differenza sostanziale tra scegliere di spendere meno e non potersi più permettere ciò che serve. La prima è una decisione; la seconda è una rinuncia imposta dalle condizioni economiche.

Quando una famiglia riduce la quantità o la qualità del cibo acquistato, non siamo davanti a una semplice modifica delle abitudini di consumo, ma a un segnale di difficoltà materiale.

La donna che sostituisce un prodotto con uno meno costoso, rinuncia a qualcosa per garantire il necessario ai figli o rimanda un acquisto personale non sta necessariamente scegliendo una forma virtuosa di risparmio. Può star cercando di colmare una distanza sempre più ampia tra il reddito disponibile e il costo della vita.

Non bisogna romanticizzare queste rinunce. La capacità di arrangiarsi non può diventare un alibi per ignorare le condizioni che rendono necessario farlo. La resilienza delle famiglie, e in particolare il lavoro spesso silenzioso delle donne, non può essere trasformata in una risorsa gratuita su cui scaricare ogni crisi. Una società non può dirsi prospera se una parte delle persone riesce a far quadrare i conti soltanto comprimendo i propri bisogni, il proprio tempo e la propria autonomia.

Uno sciopero e una protesta richiedono ascolto: servono a rendere visibile il disagio, portare le rivendicazioni nello spazio pubblico e chiedere che le istituzioni affrontino le condizioni che lo alimentano. Se il costo della vita cresce, produrre diventa economicamente insostenibile e lavorare non garantisce più una sicurezza minima, limitarsi a condannare la rabbia senza esaminarne le cause significa rinunciare a capire il problema.

La protesta è uno strumento della democrazia, non un privilegio concesso a chi ha abbastanza denaro, tempo o libertà per permettersela.

Questo non significa che tutte le mobilitazioni siano uguali o che ogni forma di protesta sia legittima in qualsiasi modalità. L’aumento dei costi di produzione non coincide con il problema dei salari, la crisi di un impianto industriale non è sovrapponibile alle difficoltà di una piccola attività e il diritto di sciopero non può essere confuso con qualsiasi forma di mobilitazione.

Allo stesso tempo, la legittimità delle rivendicazioni non può diventare una giustificazione per colpire luoghi, persone e attività estranei alle responsabilità che si intendono contestare. Il 17 ottobre, durante un corteo a Torino, la libreria Feltrinelli all’interno della stazione di Porta Nuova è stata presa d’assalto; il punto vendita ha riaperto il giorno successivo. L’episodio mostra la necessità di distinguere le ragioni di una protesta dai comportamenti di chi danneggia luoghi e attività.

La cultura, il lavoro e la partecipazione democratica non sono elementi in competizione, ma parti di uno stesso spazio civile, nel quale le differenze possono essere espresse e i conflitti affrontati senza annullare i diritti altrui.

Il lavoro, infatti, non è soltanto ciò che compare in una busta paga: è anche quello che tiene in piedi un’azienda agricola, permette a un’attività di restare aperta, porta le notizie nelle case e consente a una famiglia di arrivare alla fine del mese. Il diritto di protestare non dovrebbe essere accessibile soltanto a chi può sostenere economicamente il costo del dissenso.

Una democrazia che ascolta soltanto chi riesce a farsi sentire lascia fuori proprio chi avrebbe più bisogno di essere ascoltato. E una società che continua a fare affidamento sul lavoro delle donne senza riconoscerne pienamente il valore non può considerarsi davvero equa.

Le donne che protestano, quelle che continuano a lavorare nei campi e nelle attività commerciali, le giornaliste che documentano le mobilitazioni e quelle che ogni giorno gestiscono le rinunce imposte dal caro vita fanno parte della stessa realtà sociale. Non vivono tutte le medesime condizioni, ma contribuiscono a mostrare quanto la crisi economica attraversi la produzione, l’informazione, la famiglia e la possibilità di partecipare alla vita pubblica.

La salute economica di un Paese non si misura soltanto attraverso i suoi indicatori: si misura anche da ciò che le persone possono permettersi di acquistare, dal lavoro che riescono a difendere, dal tempo che possono dedicare a sé stesse e dalla libertà di dire che così non basta più.

La questione, allora, non è soltanto chi può permettersi di protestare, ma perché, ancora oggi, per tante donne difendere il proprio lavoro, la propria autonomia e il diritto a vivere dignitosamente possa significare dover rinunciare a qualcos’altro.

Perché nessuno dovrebbe essere costretto a scegliere tra il diritto di vivere del proprio lavoro e il diritto di contestare le condizioni in cui è costretto a svolgerlo. Nessuna donna dovrebbe dover rinunciare alla propria autonomia, al proprio tempo o ai propri bisogni per compensare una crisi che non può risolvere da sola. E nessuno dovrebbe essere costretto a impoverirsi per poter chiedere di vivere meglio.