Cosenza – Il Rotary Club Rende ospita il Prof. Alfonso Pecoraro Scanio per un incontro sul futuro turistico sostenibile della Calabria



Il Rotary Club Rende è lieto di annunciare un incontro di grande rilievo culturale e sociale che si terrà giovedì 17 luglio ore 20 presso Villa Fabiano Palace Hotel , con la partecipazione straordinaria del Prof. Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro delle Politiche Agricole e Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché Docente di Turismo e Sostenibilità presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Tor Vergata di Roma.



L’evento, aperto al pubblico e rivolto a chiunque sia interessato allo sviluppo del territorio, rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto su un tema centrale per il futuro della Calabria: il turismo sostenibile come leva per lo sviluppo economico e sociale.



Il Prof. Pecoraro Scanio offrirà una visione autorevole e approfondita sulle potenzialità della nostra regione, caratterizzata da paesaggi straordinari, risorse naturali uniche e un patrimonio culturale di grande valore. Ma sarà anche l’occasione per affrontare, con lucidità e competenza, le sfide che ostacolano un vero rilancio del comparto turistico: la necessità di infrastrutture adeguate, la promozione dell’innovazione, la valorizzazione delle risorse locali e la creazione di un’offerta occupazionale stabile e qualificata.



“La Calabria – commenta il Presidente del Rotary Club Rende Sergio Mazzuca – è una terra che può diventare protagonista del turismo sostenibile in Italia e nel Mediterraneo. Ma serve una visione chiara, coraggio nelle scelte e l’apporto di esperti capaci di coniugare sviluppo e tutela ambientale. Siamo onorati di ospitare una figura di così alto profilo come il Prof. Pecoraro Scanio.”



L’incontro si svolgerà in un clima di dialogo aperto e costruttivo, in linea con la missione del Rotary di promuovere iniziative a favore della comunità e dello sviluppo sostenibile del territorio.