‘A scuola nel Parco’: i bambini futuri custodi della Sila con il progetto che educa all’ambiente

Il Parco Nazionale della Sila Riserva della Biosfera MAB-SILA UNESCO, una delle gemme naturali del sud Italia, è stato da sempre un luogo in cui la natura è protagonista. Con il suo imponente paesaggio montano, la Sila è una risorsa preziosa da tutelare e da far conoscere alle generazioni future.

È in questa ottica che nasce “A Scuola nel Parco”, il progetto di educazione ambientale che si sta realizzando nelle scuole elementari della Sila e Presila cosentina con una serie di incontri che puntano a condividere la bellezza e l’importanza di questo ecosistema unico con i più giovani. L’iniziativa sta riscuotendo grande soddisfazione da parte degli istituti scolastici coinvolti e successo di partecipazione dei piccoli allievi.

Laboratori didattici in aula

L’educazione ambientale inizia nelle aule, con laboratori didattici creati per coinvolgere i bambini in attività pratiche ed esperienziali. Gli studenti imparano a conoscere gli ecosistemi, gli animali e le piante che popolano il Parco, scoprendo come essi siano interconnessi e come l’equilibrio naturale sia fondamentale per la sopravvivenza di tutte le specie.

I laboratori didattici in aula vengono tenuti da guide ufficiali del Parco, che condividono le loro conoscenze e la loro passione per la natura con i bambini. Queste sessioni sono progettate in modo da rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente, incoraggiando la curiosità e lo spirito di scoperta dei giovani studenti.

L’obiettivo è quello di educare al paesaggio e sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente e diffondere un approccio plastic-free alla vita quotidiana, sensibilizzando sul riutilizzo dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, attraverso le principali tematiche sulle tecniche di riciclaggio a seconda del materiale.

Uscite sul campo

Oltre ai laboratori in aula, il progetto offre ai bambini l’opportunità di vivere l’esperienza diretta del Parco attraverso emozionanti uscite sul campo. Le guide del Parco accompagnano gli studenti in escursioni attraverso i sentieri naturali, spiegando loro i segreti della flora e fauna locali.

Le uscite sul campo sono un momento di connessione con la natura, un’occasione per gli studenti di vedere le meraviglie naturali della Sila con i propri occhi. I bambini possono osservare gli uccelli, esplorare le foreste e i laghi, e imparare come sia importante preservare quest’ambiente unico.

Un apprendimento che lascia il segno

“A Scuola nel Parco” non è solo un progetto educativo, ma un investimento nel futuro della Sila. Incoraggiando i bambini a sviluppare una comprensione profonda dell’importanza della conservazione ambientale, il Parco Nazionale della Sila si aspetta che essi crescano con un forte senso di responsabilità verso la natura e il desiderio di proteggere questo tesoro naturale.

In un mondo in cui la tutela dell’ambiente è una priorità, “A Scuola nel Parco” è un esempio di come il coinvolgimento diretto dei giovani possa fare la differenza. Un apprendimento da cui i bambini possono essere ispirati per diventare i futuri custodi della Sila, contribuendo così a garantire che questa bellezza naturale possa essere apprezzata anche dalle generazioni a venire.