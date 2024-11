All’Unical i talenti dell’Ingegneria gestionale del Sud Italia si sfidano in una challenge

Tutto pronto per l’entusiasmante business game competition promossa dal Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria, giunta alla 11ª edizione. Quest’anno, sei università partecipanti e la mentorship di grandi aziende come Avvale, Fincantieri, Deloitte e Rai

IG FOR YOU CHALLENGE 2024: I TALENTI DELL’INGEGNERIA GESTIONALE DEL SUD ITALIA ALL’OPERA

Tutto pronto per l’entusiasmante business game competition promossa dal Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria, giunta alla 11ª edizione. Quest’anno, sei università partecipanti e la mentorship di grandi aziende come Avvale, Fincantieri, Deloitte e Rai

RENDE – Il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell’Unical ospiterà l’undicesima edizione dell’IG For You Challenge, competizione dedicata ai migliori laureandi e neolaureati in Ingegneria Gestionale del Sud Italia. L’edizione 2024, che si terrà il 14 e 15 novembre presso il campus universitario, vedrà la partecipazione di sei università italiane: l’ateneo ospitante e cinque altri prestigiosi istituti, tra cui il Politecnico di Bari, l’Università di Napoli Federico II, l’Università Parthenope, l’Università di Salerno e l’Università del Salento.

L’IG For You Challenge è una Business Game Competition che offre ai partecipanti la possibilità di mettere alla prova le proprie competenze strategiche e decisionali, simulando la gestione di un’azienda virtuale. Durante la competizione, i team si sfideranno in tre round di simulazione su scenari realistici, con l’obiettivo di massimizzare il valore di mercato dell’azienda rappresentata. Questo contesto stimola lo sviluppo di competenze essenziali in ambito gestionale, tra cui capacità di analisi, problem solving, team working e orientamento al risultato.

L’evento sarà arricchito dalla presenza dei rappresentanti delle aziende partner di quest’edizione – Avvale, Fincantieri, Deloitte e Rai – che parteciperanno in qualità di sponsor e mentor. Gli HR Manager delle aziende partner affiancheranno i partecipanti nelle varie fasi del gioco, osservando e valutando le loro performance con l’obiettivo di individuare nuovi talenti da inserire nei rispettivi contesti aziendali. In questo modo, l’IG For You Challenge si configura come una concreta opportunità per i giovani talenti di entrare in contatto diretto con importanti realtà aziendali.

La competizione sarà articolata in tre momenti distinti. La giornata inizierà con le simulazioni del Business Game, in cui ogni team rappresenterà il proprio ateneo. In seguito, ciascuna azienda partner avrà l’opportunità di presentare la propria organizzazione e le possibilità di carriera al suo interno. In alternanza, si terrà una sessione di personal-branding denominata “Pitch Yourself”, durante la quale ogni partecipante avrà tre minuti per presentare ai recruiter il proprio percorso accademico e le proprie aspirazioni professionali, dimostrando le proprie competenze comunicative.

La conclusione dell’evento avverrà con l’assegnazione del premio al miglior team universitario. Questo riconoscimento celebra il team che avrà ottenuto i migliori risultati nella Business Game Competition, sottolineando l’importanza della cooperazione e dell’efficacia strategica nell’ambito della simulazione.

Tutto questo evento è reso possibile dalla forte collaborazione con l’azienda Artémat, spin-off dell’UNICAL e società gestore della piattaforma di Business Game che verrà impiegata dai partecipanti.

Soddisfatto il professor Gianpaolo Iazzolino, uno degli ideatori della manifestazione: «Siamo felici e orgogliosi di vedere che l’evento, nato poco più di un decennio fa da un’idea del tutto estemporanea di noi docenti Unical, sia cresciuto al punto da essere diventato un importante appuntamento di valorizzazione dei talenti dell’Ingegneria Gestionale del sud Italia alla presenza di aziende leader nazionali e internazionali, oltre ad essere una fantastica occasione di scambio e condivisione tra studenti e docenti di università che, ancorché vicine dal punto di vista geografico, meno frequentemente hanno modo di vivere esperienze di questo tipo».

Attraverso l’IG For You Challenge, il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale e Artémat confermano il proprio impegno nel promuovere un contesto di apprendimento innovativo, capace di coniugare l’ambiente accademico con il mondo aziendale, rafforzando il dialogo tra i giovani talenti e le imprese del territorio e offrendo a entrambe le parti una preziosa occasione di incontro e crescita.