“Computer Science and Engineering”, l’Unical scala la classifica mondiale: la ricerca è quella di maggior impatto nel Paese

Nella classifica mondiale l’Università della Calabria scala 100 posizioni in “Physics”, 50 in “Computer Science”, e si conferma in “Chemical Engineering”. New entry per le aree “Water Resources” ed “Electrical and Electronic Engineering”

RENDE (CS) – L’Università della Calabria rafforza la propria posizione di rilievo internazionale, consolidandosi nella prestigiosa classifica “Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2024” (GRAS), stilata annualmente dalla “Shanghai Ranking Consultancy”. L’Unical entra nella classifica mondiale in cinque aree disciplinari, ottenendo riconoscimenti particolarmente rilevanti sull’impatto della sua ricerca.

Nel settore “Computer Science & Engineering”, l’Unical avanza di 50 posizioni rispetto al 2023, collocandosi nella fascia compresa tra 151-200 a livello globale; mentre in Italia è seconda solo al Politecnico di Milano. In quanto ad impatto della ricerca, l’Università della Calabria detiene la leadership nazionale col punteggio più alto del Paese in questo settore. Altro primato italiano, nel medesimo settore, su “World class faculty”, grazie anche alla presenza di un Highly Cited Researcher, Giancarlo Fortino, professore di Ingegneria informatica all’Unical.

Significativo miglioramento per “Physics”, che avanza nella fascia 301-400, guadagnando 100 posizioni rispetto al 2023, al settimo posto in Italia. Mentre “Chemical Engineering” mantiene stabile la sua posizione, confermando il posizionamento nella fascia 301-400, terzo nel Paese, già raggiunto nell’anno precedente.

Rispetto al 2023, l’Unical segna due nuovi ingressi in classifica con posizioni significative: “Water Resources”, che si colloca nella fascia 101-150 a livello mondiale (terza in Italia), mentre “Electrical and Electronic Engineering” si classifica nella fascia 301-400 a livello mondiale (sesta in Italia). “La classifica di Shanghai – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – mostra significativi miglioramenti in importanti aree di ricerca della nostra università, confermando la crescita scientifica già attestata anche negli altri principali ranking nel 2024. L’Università della Calabria acquisisce crescente visibilità e reputazione nel panorama internazionale, divenendo un riferimento scientifico di rilievo in aree strategiche per il futuro del Paese.”

La classifica Shanghai GRAS valuta più di 1.900 università di 96 Paesi, ordinandole in 55 discipline di scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. I criteri si basano su indicatori accademici oggettivi e comprendono i risultati della ricerca, l’impatto della ricerca, la collaborazione internazionale, la qualità della ricerca e i premi accademici internazionali.

A conferma del complessivo miglioramento scientifico dell’Università della Calabria, la stessa “Shanghai Ranking Consultancy” ha pubblicato il 15 agosto l’edizione 2024 dell’Academic Ranking of World Universities (ARWU), nella quale l’Unical ha migliorato significativamente la propria collocazione, avanzando di 100 posizioni nella classifica mondiale.

Per consultare la classifica “Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2024” clicca qui.