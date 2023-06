Dottorato honoris causa al prof. Carbone dell’Unical per i meriti nella robotica medica

CRAIOVA – Al Prof. Giuseppe Carbone, docente di ‘Meccanica applicate alle machine’ e ‘Meccatronica’ presso il DIMEG (Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale) dell’Università della Calabria, e’ stato conferito il titolo di dottorato honoris causa dall’Università di Craiova (in Romania) per i suoi meriti scientifici nel campo della robotica medica e di servizio.

Il Prof. Carbone è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento per i suoi eccezionali risultati nello sviluppo di robot innovativI, testimoniato, tra l’altro, da oltre 500 pubblicazioni scientifiche e circa 30 pluripremiati brevetti nazionali ed internazionali. La sua dedizione e il suo impegno nella ricerca hanno contribuito in modo significativo all'avanzamento del settore. La nomina a dottorato honoris causa rappresenta il più alto onore accademico, conferito solo a personalità di spicco che si sono distinte per l’eccellenza dei loro risultati nel rispettivo campo di competenza. Questo riconoscimento internazionale sottolinea il valore dei contributi scientifici del Prof. Carbone e la sua reputazione come leader nel campo della robotica.

Il suo lavoro pionieristico ha aperto nuove frontiere nella progettazione e nello sviluppo di robot avanzati, contribuendo in modo significativo al miglioramento della qualità della vita ad esempio di pazienti affetti da ictus. Congratulazioni al Prof. Giuseppe Carbone per questo importante traguardo e auguri per ulteriori successi nella sua carriera.