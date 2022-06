Erasmus a Berlino per gli studenti del Polo Tecnico Scientifico Brutium “un mese di emozioni”

COSENZA – Erasmus a Berlino grazie al progetto Erasmus Plus al nostro gruppo, formato da 10 studenti più un docente accompagnatore del corso CAT ex geometra del Polo Tecnico Scientifico Brutium, è stata data la possibilità di soggiornare per un mese a Berlino. “Un’esperienza che ci saremmo portati dentro per il resto della nostra vita, ci era stato detto. Ed effettivamente si sta rivelando così. Siamo partiti giorno 15 maggio dopo tanta attesa, entusiasmo, ma soprattutto una intensa frenesia che ci ha permesso di immaginare come si sarebbe potuto svolgere questo nuovo capitolo della nostra vita”, dicono i ragazzi dell’Istituto bruzio che ci raccontano la loro esperienza formativa.

“Atterrati a Berlino, senza perdere troppo tempo già lunedì 16, ignari di ciò che avremmo fatto ma sopraffatti dalle emozioni, è iniziata la nostra avventura; abbiamo sostenuto dei colloqui con coloro che sono diventati i nostri datori di lavoro i quali, con molto entusiasmo e affabilità, ci hanno spiegato come sarebbero state le nostre giornate lavorative e successivamente siamo andati alla scoperta di questa splendida città. Fin da subito, abituati noi alla nostra città molto caotica, ciò che ci è parso più strano è stata proprio l’estrema serenità con la quale Berlino ci ha accolti e proprio da ciò siamo rimasti affascinati. È una realtà completamente diversa dalla nostra poiché la Germania ormai unita da molti anni, è un paese estremamente avanzato e costantemente in fase di evoluzione sociale, al contrario dell’Italia che purtroppo vive ancorata ai propri pregiudizi e immersa in un sistema sociale che, con grande rammarico, non garantisce che pochi cambiamenti.

Proprio per questo motivo tali differenze suscitano in noi un maggiore interesse – proseguono gli studenti – che ogni giorno ci sta trascinando a visitare posti unici ed estremamente seducenti. Ad esempio, il Muro di Berlino, un pezzo di storia che solo a guardarlo ci permette di rivivere o scoprire tratti del passato che spesso vengono seppelliti dalla memoria. Inoltre Berlino viene definita “la grande città cantiere” dal momento che interi quartieri sono stati ricostruiti di sana pianta senza però alterare tratti di cultura e memoria delle epoche precedenti, preservando la memoria storica e proiettandosi di slancio tra le capitali attive del mondo. Mettendo da parte un istante la bellezza di questo paese e di questa città ci piacerebbe mettere in evidenza come le esperienze lavorative nelle quali siamo coinvolti ci stanno aiutando nel migliorare le nostre competenze linguistiche e di relazioni con persone di paesi e culture diverse,offrendoci così possibilità lavorative e di studio futuri anche al di fuori della nostra Italia. È questo è proprio lo spirito dell’ Erasmus Plus!”