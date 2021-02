Le aziende chiedono all’Unical sempre più esperti di informatica, l’ateneo attiva un nuovo master

ARCAVACATA (CS) – Un master universitario di informatica non destinato, però, a laureati in Informatica o Ingegneria Informatica.

È il corso in ‘Progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche full-stack’, istituito dall’Università della Calabria – Dipartimenti di ‘Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica’ e di ‘Matematica e Informatica’ – per venire incontro alla crescente richiesta di sviluppatori e programmatori che arriva dalle aziende e offrire nuove opportunità di lavoro a giovani laureati.

Oggi il tasso di disoccupazione nel settore dell’Ict è, infatti, dello 0% e l’offerta di lavoro supera la domanda: i laureati in Informatica e in Ingegneria Informatica dell’Unical vengono assunti tutti a un anno dal conseguimento del titolo, in molti casi già durante il tirocinio curriculare. La sede di lavoro è spesso proprio in Calabria, dove da tempo sono nate aziende informatiche innovative o hanno trasferito la sede – approfittando della vicinanza di un ateneo che rappresenta un’eccellenza nel settore – i colossi dell’Ict.

Il nuovo master si rivolge quindi a tutti i laureati magistrali che abbiano acquisito, nel corso degli studi precedenti, almeno 24 crediti in materie di matematica, informatica, ingegneria informatica e statistica.

Per iscriversi c’è tempo fino al primo marzo. Il piano formativo prevede 480 ore di corsi ed esercitazioni in laboratorio e 500 ore di tirocinio in azienda.

Il master ha registrato un grande interesse da parte delle imprese del settore, che hanno deciso di sostenerlo e supportarlo garantendo stage e finanziando i costi di iscrizione agli iscritti più meritevoli. Le borse di studio disponibili sono 33 – su 60 posti previsti per partecipare al corso – e coprono l’intera rata di iscrizione. Saranno assegnate in base all’ordine della graduatoria d’ammissione al master.

In particolare, il corso è supportato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Roma), NTT DATA Italia S.p.A. (Roma), Smart City Instruments S.r.l. (Rende), Revelis S.r.l. (Rende), DNA:LAB S.r.l. (Catanzaro), DlvSystem S.r.l. (Rende), Healthware Group S.r.l. (Salerno), CAL-TEK S.r.l. (Rende), SOMOS S.r.l. (Rende), Artemat S.r.l. (Cosenza), AC Technology S.r.l.s. (Rogliano), e way Enterprise Business Solutions S.r.l. (Cosenza), Relatech S.p.A. (Milano), Ithea S.r.l. (Cosenza), OKT S.r.l. (Rende), EVO-BI S.r.l. (Rende).

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il bando su unical.it (sezione master).