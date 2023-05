Open day ‘Primavera in Unical’: l’ateneo riapre le porte a diplomati e famiglie

RENDE (CS) – L’Università della Calabria riapre le porte per il secondo open day “Primavera in Unical” dell’anno. L’iniziativa è aperta a tutti e si terrà martedì 16 maggio, dalle 14:00 alle 17:30, presso il centro congressi “Beniamino Andreatta”.

Dipartimenti e strutture d’Ateneo informeranno studenti delle scuole secondarie di secondo grado, genitori, insegnanti o anche semplici curiosi sui corsi di studio, i servizi offerti, le opportunità previste dal diritto allo studio, le modalità di iscrizione, il bando di ammissione anticipata e i Tolc (Test on line Cisia).

Per l’Unical l’open day rappresenta un importante momento di confronto e dialogo con la società civile attraverso il quale presentare l’offerta formativa e promuovere attività di orientamento alla scelta consapevole tra gli studenti interessati al mondo universitario.

Anche in questo nuovo evento a partecipazione libera, inoltre, l’Ateneo predisporrà uno spazio dedicato alle famiglie nel quale saranno condivisi gli strumenti più efficaci per il sostegno dei più giovani nel passaggio all’età adulta e nella progettualità del loro futuro personale e professionale.

Questa attività esprime il ruolo che l’università ha nella società quale soggetto chiamato a formare le coscienze, le competenze e le capacità dei giovani che del domani saranno gli artefici.

Le scuole che vogliono prenotare la partecipazione all’evento possono compilare la richiesta online disponibile qui; qualunque studente può, in ogni caso, partecipare liberamente anche se la sua classe non è prenotata. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata alle iniziative di orientamento.

I GIOVANI “ALFIERI DELLA REPUBBLICA” E IL PROF INSERITO TRA I MIGLIORI DOCENTI DEL PAESE

All’open day “Primavera in Unical” del prossimo 16 maggio parteciperanno anche i tre giovani calabresi premiati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’Attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” del 2022.

Si tratta diMaria Grazia Fragale (liceo “Fiorentino” di Lamezia Terme), Elisaveta Petronela Merfu (Scienze dell’Educazione, Unical) e Francesco Spataro(liceo “Scorza” di Cosenza). A loro il rettore Nicola Leone conferirà un encomio che vale come un’attestazione di incoraggiamento a impegnarsi costantemente per distinguersi nel mondo scolastico, delle professioni e nella vita.

Sempre nel corso dell’evento del prossimo 16 maggio il Rettore premierà Domenico Liguori, insegnante di Matematica e Fisica del liceo scientifico “Patrizi” di Cariati, inserito tra i migliori docenti d’Italia con la menzione speciale del Premio Atlante – Italian Teacher Award.