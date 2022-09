Sostegno al lavoro per studenti dell’ITS. Accordo tra Elaia Calabria ed Ente per il Microcredito

VIBO VALENTIA – Firmato lunedì 19 settembre a Vibo Valentia, nella sede della Fondazione ITS Elaia Calabria – Area: Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Ambito: Turismo e attività culturali, un protocollo d’intesa tra il Presidente della Fondazione, Cataldo Lopardo, e Antonio Rispoli, coordinatore del progetto “Yes I Start Up Calabria”, gestito in Calabria dall’Ente Nazionale per il Microcredito, per sperimentare forme di accompagnamento già strutturate.

L’intento è quello di favorire e sostenere i giovani studenti dell’ITS che a fine percorso vorranno intraprendere la strada del lavoro in Calabria potendo sfruttare le opportunità di credito previste a livello regionale e nazionale. Tutti gli studenti iscritti al secondo anno dei percorsi ITS della Fondazione che avranno manifestato il loro interesse all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità dopo il diploma ITS, infatti, avranno la possibilità di frequentare percorsi a loro dedicati di accompagnamento all’autoimprenditorialità “YES I Start up Calabria” di 60 ore, riconosciuti dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione quali crediti formativi sul percorso del secondo anno.

“L’accordo con l’Ente nazionale per il Microcredito – ha affermato Michele Capalbo, Direttore della Fondazione – rappresenta una concreta azione di sostegno al “Fare impresa in Calabria nel comparto turistico” ed è perfettamente in linea con quanto promosso dalla Regione Calabria per favorire l’ottimale realizzazione delle azioni attuative della politica di sviluppo del sistema regionale dell’Istruzione Tecnica Superiore”. “Sono estremamente orgoglioso di essere riuscito ad avviare questa sperimentazione grazie al protocollo siglato – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Cataldo Lopardo – perché quando si pone l’attenzione ai percorsi ITS, ci sono al momento forti aspettative di vedere un’alta percentuale di loro che a fine percorso trovano lavoro in imprese del settore. Da oggi, invece, grazie a questo protocollo d’intesa, potremo sperimentare concretamente anche un’altra via: quella dell’autoimprenditorialità dei nostri studenti in uscita. Ritengo, infatti, che il principale obiettivo della nostra Fondazione deve essere quello di migliorare le competenze della forza lavoro che opera nel settore turistico in Calabria, ma anche quello di creare nuove imprese nel turismo, in quanto linfa necessaria per la crescita imprenditoriale di questa regione”.

Lo stesso, Antonio Rispoli dell’Ente Nazionale per il Microcredito ha Evidenziato: “È un accordo che di fatto va a coniugare l’esperienza nazionale per il microcredito in termini di creazione d’impresa che da qualche anno stiamo realizzando con “YES I Start up Calabria” e le attività della Fondazione ITS Elaia Calabria. I ragazzi in formazione nei percorsi formativi ITS, infatti, avranno la possibilità di avere valutata la sostenibilità delle loro idee d’impresa potendo contare con tutto il supporto e l’assistenza da parte nostra e della Fondazione, in modo che, una volta concluso il percorso formativo ITS, potranno immediatamente fare impresa sfruttando il microcredito”. Un primo passo importante, che offrirà un valido supporto a quanti potranno poi scegliere di chiedere ad INVITALIA un finanziamento fino a 50.000 euro con interessi zero per realizzare la loro idea d’impresa. Senza dubbio un’importante misura volta alla creazione di nuova occupazione giovanile attraverso il lavoro autonomo in Calabria.