La salute del futuro parte dai banchi di scuola… l’intervista al professor Vincenzo Parrulli

Di Valentina Garritano

La salute ed il benessere di una società non nascono solo dall’agire in reale prevenzione in ambito sanitario ma partono soprattutto dagli ambienti che viviamo ogni giorno. Tra questi, la scuola è uno dei luoghi nevralgici in assoluto: un ecosistema dove si impara l’arte dello stare bene insieme, della crescita e del coltivare un clima positivo per sé nonché per gli altri.

Ci troviamo in un momento dell’anno dal fortissimo valore simbolico: a metà strada tra la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo (10 novembre), che ci ricorda come l’evoluzione umana debba sempre mirare alla coesistenza pacifica, al benessere collettivo, e la Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), vertice di quella cura relazionale senza cui nessun progresso è possibile.

A custodire questo delicato ruolo di cura con proiezione al futuro ci sono gli insegnanti, veri e propri artigiani delle relazioni. Eppure, il loro ruolo è spesso messo a dura prova da contesti complessi e dal prezzo personale altissimo che la professione richiede: la diffusa necessità di sradicarsi dalla propria terra e la sfida di ricostruire una vita lontano da casa. Per capire cosa significhi davvero educare alla gentilezza ed alla speranza anche in queste condizioni, abbiamo ascoltato la testimonianza del professor Vincenzo Parrulli, un giovane docente laico di religione che ha lasciato il Sud per trasferirsi al Nord, trasformando una scelta di vita in una missione educativa e familiare.

Un’aula aperta all’ascolto: la gentilezza come metodo

Insegnare religione oggi, per un giovane laico di poco più di trent’anni, significa prima di tutto trasformare l’ora di lezione in uno spazio d’ascolto protetto, dove la cura dell’altro diventa prassi quotidiana.

“Sono fortunato ad insegnare religione perché ho la possibilità di parlare di tutti gli argomenti che stanno a cuore ai ragazzi, ascoltandoli e dialogando con loro,” racconta il docente. “L’empatia, la gentilezza e il rispetto sono le basi con le quali costruisco il rapporto con i miei studenti e mi auguro che questo esempio e modo di fare resti nelle loro vite.”

La gentilezza, dunque, non come semplice forma di cortesia ma come ingrediente fondamentale per creare quell’ambiente sano che permette ai giovani di aprirsi e di comprendersi a vicenda senza paura.

Il coraggio di partire: vocazione e radici

Il percorso che lo ha portato in Piemonte è iniziato molto presto, a soli 23 anni, subito dopo la fine degli studi. Una scelta radicale, dettata sia dal desiderio di lavorare che da una spinta interiore profonda.

“Quando sono arrivato al Nord avevo 23 anni,” spiega. “Qui c’era già mia sorella, e di conseguenza avevo un punto di riferimento e un supporto costante su cui contare. C’è sempre stata una “vocazione” per la quale mi sono detto: vale la pena iniziare, partire e cercare di lasciare una traccia di me con un po’ di bene in questo mondo, partendo soprattutto dal mondo della scuola e dai giovani!”

Un riscatto familiare: l’unione che supera le distanze

Il sacrificio del trasferimento non ha riguardato solo il singolo docente ma ha innescato un vero e proprio effetto domino positivo, trasformandosi in una storia di coraggio familiare. Al Sud, spesso, una vita di lavoro non basta a garantire la vicinanza o la serenità dei figli così la scelta di partire si è trasformata in un’opportunità di riscatto collettivo.

“La nostra partenza, mia e di mia sorella, ha cambiato la vita della nostra famiglia,” confida l’insegnante. “I miei genitori hanno sempre fatto tutto in funzione di noi figli. Basti pensare che mio padre si è fatto trasferire a Milano, lavorando gli ultimi quattro anni prima del pensionamento pur di stare il più vicini possibile.”

Una testimonianza potente di come la forza dei legami familiari possa riorganizzarsi e rimettersi in gioco anche in età adulta, pur di mantenere unita la famiglia e sostenere le aspirazioni delle nuove generazioni.

Educare alla speranza in tempi incerti

In un’epoca segnata dall’incertezza economica e da un futuro che spesso spaventa le nuove generazioni, la sfida più grande per un educatore è riuscire a trasmettere fiducia.

“Sicuramente non è facile insegnare ai ragazzi a credere nel futuro, soprattutto nell’epoca in cui viviamo,” ammette. “Ciononostante bisogna sempre avere una speranza e credere che ognuno di noi avrà un posto nel mondo e che, nel suo piccolo, può contribuire a renderlo un posto migliore!”

È proprio in questa convinzione che risuona il legame con la scienza per la pace: la pace non è un’idea astratta ma la somma dei piccoli contributi individuali che ciascuno impara ad offrire alla società.

Il ponte tra Puglia e Piemonte: un bagaglio di crescita

Il viaggio da Sud a Nord lascia inevitabilmente un segno indelebile, fondendo culture diverse in un’unica ricchezza interiore.

“La Puglia mi ha insegnato ad essere accogliente, disponibile e altruista,” conclude il docente. “In Piemonte mi son sempre sentito accolto, anche se culturalmente è molto diverso. Devo molto a questa terra perché mi ha dato l’opportunità di lavorare e cambiare stile di vita. Infine, rifarei tutte le cose che ho sempre fatto da quando sono qui perché in un certo qual modo hanno contribuito alla mia crescita sia dal punto di vista professionale ma soprattutto personale!”

La sua storia ci ricorda che la vera “salute” di pace e gentilezza non si costruisce sui libri di scuola ma attraverso l’esempio di chi, ogni giorno, sceglie di mettersi in gioco con generosità per prendersi cura di chi abita l’oggi ed il domani.