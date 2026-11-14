La valigia pronta per il viaggio della professoressa Rosalba Santoro che insegna a costruire ponti d’amore

Di Valentina Garritano

Educare significa, nella sua accezione più profonda, prendersi cura. Lo sintetizzava in modo indelebile don Lorenzo Milani con quel suo celebre “I care”, “mi importa, mi sta a cuore”, scritto sulla parete della scuola di Barbiana come manifesto di un’istruzione che non lascia indietro nessuno e che si fa carico della persona nella sua interezza. Accogliere oggi quell’eredità vuol dire trasformare la scuola nel primo presidio di salute sociale ed emotiva di un Paese: uno spazio protetto in cui i giovani imparano a stare bene con se stessi e con gli altri, coltivando il valore dell’ascolto e del rispetto, semi indispensabili per far germogliare un futuro più umano.

C’è però un paradosso che attraversa il mondo dell’istruzione: a garantire questo porto sicuro agli studenti sono spesso professionisti costretti a vivere nell’instabilità, divisi tra la passione per l’insegnamento ed il sacrificio della lontananza da casa.

Continuando il racconto sui volti che animano la scuola italiana, si fa adesso spazio la voce della professoressa Rosalba Santoro, docente siciliana che ha affrontato la sfida delle supplenze brevi al Nord, portando con sé, in ogni nuova classe, la forza disarmante della gentilezza.

Un porto sicuro tra le sfide quotidiane

Mantenere un clima sereno ed accogliente in classe non è mai scontato; al contrario, è una missione che richiede una dedizione straordinaria, specialmente quando ci si scontra con le difficoltà del contesto sociale ed economico odierno.

“Mantenere un clima gentile è una sfida quotidiana che richiede una grande forza e un grande dispendio di energia, soprattutto in contesti spesso difficili, segnati da disagi sociali, spazi inadeguati, eccessiva burocrazia,” racconta la professoressa Santoro. “Ritengo che la gentilezza sia il primo passo per stabilire un contatto positivo con i ragazzi. È fondamentale ascoltare i bisogni di ognuno di loro, senza giudizi, far sentire che il docente è anche un porto sicuro. Prima di essere studenti sono persone che cercano il proprio posto nel mondo e hanno un grande bisogno di sentirsi accolti e amati. La fatica viene ripagata dalla straordinaria bellezza del lavoro di un docente, che nel portare a compimento la sua opera, nel prendersi cura del benessere dei ragazzi, deve munirsi di grande empatia e di una forte motivazione educativa.”

Ricominciare ogni volta ed il sorriso come chiave

Accettare supplenze brevi significa fare i conti con il tempo che fugge e con la necessità di sintonizzarsi immediatamente su frequenze umane sconosciute, azzerando le distanze con tanto coraggio.

“Quando entro in una classe per una supplenza breve, so di avere pochissimo tempo a disposizione, devo mettermi in gioco subito per disarmare diffidenze e timori,” spiega la docente. “Accogliere con il sorriso, per me è fondamentale. Ogni volta è una nuova nascita e nutro la speranza che quel breve periodo trascorso in una classe possa lasciare un segno indelebile nella vita dei ragazzi che incontro.”

Il prezzo della lontananza ed il senso del sacrificio

Dietro la passione e la cura quotidiana si cela però l’aspetto più faticoso, solitario del precariato, fatto di valigie pronte e distanze geografiche nonché affettive da percorrere.

“Il prezzo più alto si paga quando ci si ritrova da soli, in un luogo sconosciuto, lontano dagli affetti, dai punti di riferimento stabili,” confida Rosalba. “Con la valigia sempre in mano, gli spostamenti continui e alle ore più improbabili. Non c’è stato un momento preciso, ne è valsa sempre la pena, soprattutto quando un ragazzo, magari svogliato o sfiduciato, ti viene incontro con un gran sorriso stampato nella faccia e ti dice: ‘Prof, lei è gentile’. Sono questi e tanti altri i momenti in cui la fatica, i sacrifici per la lontananza prendono senso e diventano emozione e bellezza.”

Costruire ponti d’amore che forgiano il futuro

Ciò che resta oltre la cattedra ed oltre la durata di un singolo contratto sono i legami umani creati sul campo, autentici ponti gettati tra anime in cerca di orientamento.

“Ciò di cui vado più fiera è di riuscire, dovunque io vada, a creare rapporti di fiducia con i ragazzi,” racconta con orgoglio. “Riconoscere il loro valore, le loro fragilità, permettere loro di raccontarsi, creando ponti d’amore. Custodisco nel cuore i legami che di volta in volta si sono creati, prendendomi cura di ognuno di loro. La scuola non è solo un luogo di trasmissione di saperi, ma un ambiente dove si forgia l’umanità del futuro.”

Investire nella relazione per investire nel Paese

In conclusione, lo sguardo si allarga all’intero sistema-scuola, ricordando a chi governa ed a chi osserva dall’esterno quali siano le vere priorità per garantire un futuro solido alla società.

“La scuola è prima di tutto relazione umana,” conclude la professoressa Santoro. “Investire sul benessere di studenti e docenti, ridurre la precarietà e valorizzare il faticoso lavoro degli insegnanti, significa investire sul futuro del Paese.”