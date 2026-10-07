Oktoberfest Calabria: inaugurazione ufficiale il 15 ottobre

La settima edizione si svolgerà nella nuova location della CTC Arena in via Umberto Nobile

RENDE (CS) – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: giovedì 15 ottobre, alle ore 19:00, l’apertura della prima botte darà ufficialmente il via all’Oktoberfest Calabria, l’evento di birra più importante d’Italia.

Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione si presenta quest’anno con un’importante novità. L’evento si sposta nella nuova location della CTC Arena in via Umberto Nobile (zona industriale di Rende): una struttura ideale, caratterizzata da ampi spazi e da un comodo parcheggio, pensata per accogliere al meglio le migliaia di appassionati attesi.

Fino al 31 Ottobre, la CTC Arena sarà il centro della festa, della musica dal vivo, dello spettacolo, per due settimane all’insegna del divertimento e “a tutta birra”. Non mancheranno i concerti delle band, i Family Day e gli appuntamenti domenicali dedicati anche al pranzo.

L’Oktoberfest Calabria si conferma il più importante evento a tema birra in Italia, richiamando visitatori da ogni parte del Paese.

Per consultare il programma dettagliato di ogni serata è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale www.oktoberfestcalabria.com.