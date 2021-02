Amministrative Cosenza, De Cicco scende in campo: “lotto per i più deboli”

Con il movimento “Futuro Insieme” l’assessore si prepara a concorrere per la candidatura a sindaco prevista fra qualche mese

COSENZA – Il movimento “Futuro Insieme” si è riunito ieri per continuare la discussione sui temi che dovrà contenere il futuro programma condiviso per la Città che vogliamo realizzare. Sempre alla presenza dell’Assessore Francesco De Cicco, che ha coordinato i lavori, e dei rappresentanti delle associazioni che ne sono fondatrici (CTL, Cosenza Libera, Calabria Prima di Tutto, SOS Minori, Briganti per Cosenza), ha visto la partecipazione anche di una nuova associazione che ha deciso di partecipare a questa rivoluzione che parte dal basso.

I partecipanti al “Tavolo del Programma”, hanno stabilito che uno dei punti che dovranno qualificare il futuro programma amministrativo, dovrà essere la cura che la futura amministrazione dovrà avere verso tutti i suoi cittadini, a cominciare dai più deboli. Nessuno dovrà mai più essere lasciato solo. Questo sarà uno dei temi programmatici più importanti. Si è inoltre cominciato a discutere di come realizzare la Citta Unica e quella solidale e di rigenerazione degli spazi .

I componenti delle vari associazioni all’odierna riunione ridandosi appuntamento alla prossima settimana per approfondire ulteriori temi, sperano di potersi ritrovare, quanto prima, in luoghi in cui sia possibile incontrarsi e discutere con tutti i cittadini.