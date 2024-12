Approvata la sesta rata del PNRR, Nesci (Fdi): «Italia rafforza la sua leadership in Europa»

«L’approvazione della sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un importante traguardo che attesta la leadership dell’Italia in Europa. Questo risultato» – dichiara il parlamentare europeo – «non è soltanto un riconoscimento del nostro Paese, ma anche una conferma dell’efficace operato del Governo guidato dalla Premier Giorgia Meloni e del Ministro Fitto.

In un momento cruciale per il futuro economico e sociale dell’intera Eurozona, il Governo italiano ha dimostrato di saper lavorare in sinergia con la Commissione europea, le amministrazioni competenti e gli enti locali, creando un ambiente favorevole per la realizzazione degli interventi previsti.

Questo spirito di collaborazione ha portato a risultati concreti, che beneficeranno tutti i cittadini. La nostra nazione, ancora una volta, si dimostra leader in Europa».