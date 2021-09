“Comunità in partecipazione diretta” sostiene Occhiuto. Rinaldo: «Svolta possibile»

RENDE – «“Oltre la politica c’è altro!”, “Diversamente politico!”. Con questi slogan e la loro spiegazione dichiariamo la nostra scelta a favore di Roberto Occhiuto per il governo di cambiamento della regione Calabria con la tanto auspicata e mai intrapresa valorizzazione delle nostre enormi risorse naturali ed umane».

A ribadirlo in una nota è la “Comunità in partecipazione diretta – comitato di cittadini” che con il suo portavoce Carlo Rinaldo, ha fatto sapere di sostenere la candidatura di Occhiuto. «La nostra conoscenza personale, della persona, del politico, amministratore, professionista, imprenditore, dell’impegno, preparazione, approfondimento e tenacia che mette nel suo lavoro, ci fanno propendere per lui e il suo schieramento. Il giusto mix di approfondita conoscenza del settore pubblico e del privato condito da una grandissima propensione al duro lavoro (come ha dimostrato anche Mario a Cosenza), merce rara per molti politici. Altri delle sue liste hanno un profilo simile, su tutti Gianluca Gallo, valido amministratore, Assessore regionale, avvocato affermato, già sindaco di Cassano e consigliere regionale. Ma anche Valeria Pizzuti, Pierluigi Caputo ed altri che non posso citare per brevità. Con a latere la vicinanza, da senatrice, di Fulvia Caligiuri anche lei imprenditrice e profonda conoscitrice del mondo del lavoro».

La nota di Carlo Rinaldo ribadisce oltre al sostegno anche la convinzione che: «Con loro e con noi, “Svoltare si può!».