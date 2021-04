Elezioni regionali, pronte le liste dell’Udc

COSENZA – L’Udc prenderà parte alle prossime elezioni regionali, con le sue liste ed in tutte e tre le circoscrizioni elettorali della Calabria.

«La nostra, sarà – ha dichiarato il commissario regionale dello Scudo crociato, on. Nunzio Testa – una squadra formata da un’importante componente civica ed aperta al mondo delle professioni, dei sindaci e degli amministratori locali e di chi si spende e si impegna, quotidianamente, sui territori. L’Udc, d’altronde, rappresenta la storia e la centralità dell’area moderata della coalizione del centrodestra e, in questi mesi, abbiamo ricevuto davvero tante richieste di candidatura all’interno delle nostre liste.

Anzi, potremmo tranquillamente affermare, che le liste dell’Udc, in vista delle elezioni regionali, sono ormai pronte e nascono da una seria e mirata campagna d’ascolto, che abbiamo portato avanti con responsabilità e recependo la disponibilità di chi vuol impegnarsi, in prima persona, per portare avanti i valori e gli ideali del conservatorismo sociale e del cristianesimo democratico nelle Istituzioni.

Siamo ben consapevoli di poter non solo raggiungere, ma addirittura migliorare il risultato delle elezioni regionali dello scorso anno, che ci hanno visto vittoriosi al fianco del Presidente Jole Santelli. Fummo determinanti più di un anno fa e saremo determinanti tra qualche mese, grazie al forte radicamento ed alle nuove adesioni ed alle nuove energie, che stiamo aggregando in tutte e cinque le province calabresi».

«L’Udc, dunque, c’è e ci sarà, forte delle proprie idee e delle donne e degli uomini che metterà in campo, a sostegno della coalizione del centrodestra», ha concluso Testa.