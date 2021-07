Cosenza, aggredito sotto casa il magistrato Eugenio Facciolla

COSENZA – E’ stato aggredito e intimidito il magistrato Eugenio Facciolla, giudice civile al Tribunale di Cosenza ed ex procuratore della Repubblica a Castrovillari. A darne notizia è stato il legale del magistrato, l’avv. Ivano Iai che parla di “un inquietante e violento episodio verificatosi all’interno della automobile del magistrato parcheggiata sotto l’abitazione familiare di Cosenza“. “Il responsabile dell’atto di intimidazione, verosimilmente lì non per consumare un atto predatorio – aggiunge il legale – è riuscito a dileguarsi durante la colluttazione ingaggiata contro il dott. Facciolla, non più sotto scorta né sottoposto ad alcuna tutela, mentre sopraggiungeva un passante e veniva dato l’allarme ai carabinieri, prontamente intervenuti”.

“L’episodio s’inquadra – sostiene l’avvocato Iai – in un più ampio e non meno preoccupante contesto di inseguimenti e tentativi d’intromissione nella privatezza del magistrato e dei suoi familiari, costituenti atti comunque intimidatori, sui quali le Autorità giudiziarie cosentina e salernitana sono state chiamate a far luce, almeno apparentemente, senza successo”. L’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla è accusato di corruzione e falso in un processo che si celebra davanti al Tribunale di Salerno, competente per i reati contestati ai magistrati del distretto di Catanzaro.