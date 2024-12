Cosenza, brutta gara al Marulla: vince il Frosinone

COSENZA – Poca cattiveria del Cosenza e Frosinone che torna nel Lazio con tre punti, altrettante traverse e un palo.

La cronaca del match

Alla prima vera azione il Frosinone va a segno: Martino commette un grave errore, manda la palla nella propria porta e così decreta il vantaggio del Frosinone. Nonostante le proteste del Cosenza, però, l’arbitro indica il dischetto della zona centrale del campo e di fatto convalida la rete. Il Cosenza cerca la reazione con il gioco sulle fasce al cospetto della compagine frusinate che prova le giocate in ripartenza. Al minuto 30 Florenzi al volo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Brividi per Cerofolini al 35′ dopo un calcio piazzato di Fumagalli che termina alto. Ambrosino ha l’occasione dello 0-2, ma la palla termina sul palo e il compagno Canotto non è lesto nel fare gol da pochi passi.

Mister Alvini cerca di cambiare il risultato e prova ad inserire forze fresche per tentare di ribaltare il risultato. Nel frattempo il Frosinone colpisce una doppia traversa del Frosinone a seguito di un’azione alquanto rocambolesca: entrambi i legni colpiti da Monterisi. Il Cosenza recrimina per un tocco di mano, in seguito ad un tiro di Florenzi, l’arbitro lascia però giocare. Prima Ciervo ribattuto da un compagno e poi Rizzo Pinna al 26′ non riescono a finalizzare. Subito dopo l’ex Lucchese ha un’altra occasione, ma senza risultato. Un contropiede al 32′ trova Garritano poco lesto nel depositare la sfera in rete: altra traversa del Frosinone. Il Frosinone continua ad attaccare e per poco non trova il gol: decisivo Micai.

Il tabellino di Cosenza-Frosinone

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Martino, Dalle Mura (28′ st Sankoh), Caporale; Ricciardi (13′ st Ciervo), Florenzi, Charlys (40′ st Kourfalidis), Ricci (40′ st Strizzolo); Kouan (13′ st Rizzo Pinna); Fumagalli; Mazzocchi. In panchina: Vettorel, Camporese, D’Orazio, Venturi, Sgarbi, Contiero, Hristov. Allenatore: Alvini.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono A., Barcella, Darboe, Begic (23′ st Ghedjemis), Marchizza (29′ st Garritano); Ambrosino (29′ st J. Oyono), Canotto (1′ st Kvernadze). In panchina: Sorrentino, Hegelund, Cichero, Szyminski, Vanzelli, Cichella, Sene. Allenatore: Greco.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto uomo: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. VAR: Luca Pairetto di Nichelino. AVAR: Gianpiero Miele di Nola.

MARCATORI: 14′ pt aut. Martino (F)

NOTE: spettatori 4.407 di cui 93 ospiti. Ammoniti: Kouan, Charlys, Dalle Mura, Strizzolo, Martino (C), Cerofolini, Begic, Darboe, Barcella (F). Angoli: 9-3. Recupero: 2′ pt.