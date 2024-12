Cosenza, derby folle contro il Catanzaro: pari all’ultimo secondo

COSENZA – Partita incredibile e gol all’ultimo secondo di Ciervo. Il Cosenza riesce a recuperare un match giocato in inferiorità per oltre un’ora di gioco.

La cronaca della gara

Il primo vero tiro del match arriva al 12′ con Rizzo Pinna dalla distanza: palla bloccata da Pignacelli. Occasione gigantesca del Cosenza che si divora un gol a pochi passi da Kourfalidis, ma la palla termina sulla traversa. Al minuto 21 Caporale viene espulso per un fallo giudicato da ultimo uomo su Pittarello: rosso diretto e grandi proteste da parte dei giocatori rossoblù. La formazione giallorossa ci crede e colpisce un palo con Bonini. Il Catanzaro continua ad attaccare, forte della superiorità numerica, cercando il gol con un tiro di Buso che, però, viene bloccato da Micai. Non contenti gli ospiti si rendono pericolosi prima Compagnon e poi Bonini, due azioni pericolose in poco tempo con la difesa rossoblù in grande apprensione.

Il Cosenza rientra in campo e non riesce a sfruttare al meglio un contropiede: Kouan la manda fuori tutto solo e a tu per tu con il portiere. La formazione allenata da Alvini cresce di intensità al cospetto di un Catanzaro che cerca un ragionato possesso della sfera e il gioco sulle fasce. Pompetti prova il tiro in bello stile dalla distanza, ma Venturi chiude tutto e respinge. Il Catanzaro passa in vantaggio al 38′ con Pompetti che dalla distanza non sbaglia: colpo di piatto e giallorossi che sbloccano il match. La reazione dei lupi arriva al minuto 45: azione convulsa e Kouan la manda in porta, ma l’arbitro annulla tutto per tocco di mano. Nel finale Ricciardi si fa ipnotizzare da Pigliacelli da pochi passi. C’è spazio anche per un palo di Zilli che fa tremare la porta di Micai. Il Cosenza protesta per un fallo di mano in area, l’arbitro a tempo praticamente scaduto assegna il penalty: dal dischetto va Ciervo che segna e fa esplodere lo stadio “Marulla”.

Il tabellino di Cosenza-Catanzaro

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Venturi, Caporale; Ricciardi, Charlys (38′ st Mauri), Kouan, D’Orazio (31′ st Cimino); Kourfalidis (38′ st Zilli), Rizzo Pinna (38′ Ciervo); Mazzocchi (26′ st Strizzolo). In panchina: Vettorel, Martino, Sankoh, Fumagalli, Dalle Mura, Ricci, Hristov. Allenatore: Alvini.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (25′ st Seck), Buso (39′ st Brignola) Petriccione, Pontisso (21′ st Pompetti), Situm (21′ st Cassandro); Pittarello (39′ st La Mantia), Iemmello. In panchina: Dini, Borrelli, Turicchia, Antonini, Pagano, Ceresoli, Biasci. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Stefano Galimberti di Arezzo. Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola. VAR: Daniele Paterna di Teramo. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

MARCATORI: 37′ st Pompetti (CA), 60′ st rig. Ciervo (CO).

NOTE: spettatori 10.603 (gara vietata ai tifosi ospiti). Espulso al 21′ pt Caporale (CO) per fallo da ultimo uomo (CO), espulso al 48′ st il direttore Del Vecchio (CO) per proteste. Ammoniti: D’Orazio, Charlys, Mazzocchi (CO), Brighenti, Scognamillo (CA). Angoli: 1-8. Recupero: 2′ pt, 5′ st.