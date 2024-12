Cosenza, il rosso di Florenzi complica tutto: vince la Carrarese

CARRARA – Non c’è fine alla crisi del Cosenza che inceppa di nuovo e trova la terza sconfitta consecutiva: Florenzi si fa espellere durante il primo tempo. Ora c’è il derby contro il Catanzaro, ma a preoccupare è la classifica e una situazione societaria sempre più altisonante e precaria sotto tutti i punti di vista.

La cronaca della gara

Il primo squillo della gara arriva dai piedi del Cosenza. Fumagalli si allarga in area e cerca la conclusione sul primo palo: Bleve manda in calcio d’angolo. La Carrarese risponde e per poco non trova il vantaggio al minuto 16. Il contropiede fulmineo è firmato da Shpendi che, però, colpisce la traversa. I giocatori allenati da Calabro spingono sulle fasce e tentano il gioco in velocità, ospiti invece maggiormente proiettati ad un ragionato possesso palla. Florenzi commette una grave ingenuità, con una doppia ammonizione si fa espellere e lascia i compagni in inferiorità numerica. In pieno recupero Fumagalli si fa respingere un calcio piazzato.

Nella ripresa c’è subito spazio per il subentrato Ciervo con un tiro dalla distanza che termina fuori di poco. Shpendi approfitta di un errore in difesa e per poco non riesce a superare Micai: l’estremo difensore non si fa trovare impreparato e respinge. Il secondo tempo scorre senza grandi sussulti, ma improvvisamente al 32′ della seconda frazione di gioco Cicconi si inventa un tiro al volo e manda in estasi i tifosi di casa. La gara non cambia e adesso per il Cosenza è tempo del terzo KO e dell’attesa per il derby casalingo contro il Catanzaro.

Il tabellino di Carrarese-Cosenza

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Zanon (26′ st Belloni); Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Shpendi (31′ st Finotto), Cerri (39′ st Palmieri); Cherubini (31′ st Panico). In panchina: Chiorra, Grassini, Cavion, Falco, Capello, Maressa, Hermannsson, Capezzi. Allenatore: Calabro.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi (40′ st D’Orazio), Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Charlys (33′ st Strizzolo), Kourfalidis, Ricci (1′ st Ciervo); Florenzi; Fumagalli (1′ st Mazzocchi), Zilli (20′ st Mauri). In panchina: Vettorel, Cimino, Martino, Sankoh, Rizzo Pinna, Venturi, Hristov. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Francesco Forneau di Roma 1: Assistenti: Stefano Alassio della di Imperia e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Quarto uomo: Giovanni Castellano di Nichelino. VAR: Nicolò Baroni di Firenze. AVAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

MARCATORE: 32′ st Cicconi (CA).

NOTE: spettatori 3mila circa di cui 215 ospiti. Ammoniti: Illanes, Zanon, Cicconi (CA), Fumagalli (CO). Al 32′ pt espulso Florenzi (CO) per doppia ammonizione. Angoli: 6-3. Recupero: 2′ pt, 4′ st.