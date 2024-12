Cosenza, secondo KO di fila: sconfitta amara a Cesena

CESENA – Seconda sconfitta consecutiva per il Cosenza che perde in Emilia Romagna: nel finale espulso Kouan.

La cronaca del match

Il primo squillo è di marca ospite con Ricciardi. La formazione allenata da Alvini parte subito forte al cospetto di un Cesena che, invece, tenta il gioco sulle fasce e tentare di sfruttare la velocità di giocatori come Ceesay e Shpendi. Il Cesena esce in bello stile e per poco non sfiora il gol di tacco con Shpendi. Subito dopo una potente conclusione di Berti trova Mazzocchi lesto nell’evitare un gol praticamente fatto. Kouan ha una occasione clamorosa, quasi un rigore in movimento, ma Klinsmann si supera e manda in corner. Intanto Zilli recrimina per un fallo in area, l’arbitro lascia però proseguire. Momento di confusione e per poco i bianconeri non trovano il gol con Prestia: palla alta. Sussulto al 37′ con Tavsan che colpisce di testa: gol annullato per una evidente posizione di fuorigioco. Un’azione fulminea trova Tavsan lesto nel segnare dopo l’assist di tacco di Ceesay. C’è spazio a fine primo tempo per un altro errore di Francesconi che mette fuori dopo l’assist di Antonucci.

Nel secondo tempo Berti concretizza un’azione dopo l’assist di un Ceesay in grandissima forma. Il Cosenza paga a caro prezzo errori del reparto difensivo che si fa cogliere ancora una volta assolutamente impreparato. Alvini passa alla difesa a 4, in seguito al secondo gol, provando a riaprire la gara sempre più complicata. Il Cosenza non molla e trova un super gol di Ricciardi dalla distanza che riapre la partita: gran gol del giocatore rossoblù. Klinsmann si oppone ed evita il 2-2 al 35′ dopo un tiro ravvicinato del nuovo entrato Fumagalli. A nulla serve il forcing finale, il Cesena vince e il Cosenza ritrova la sconfitta che mancava dal match di Mantova dello scorso 25 agosto.

Il tabellino di Cesena-Cosenza

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay (38′ st Adamo), Calò (33′ st Mendicino), Francesconi, Donnarumma; Berti (33′ st Bastoni), Antonucci (38′ st Van Hooijdonk); Shpendi (29′ pt Tavsan). In panchina: Pisseri, Chiarello, Hraiech, Celia, Ciofi, Piacentini, Pieraccini. Allenatore: Mignani.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Hristov, Venturi, Caporale (19′ st Fumagalli); Ricciardi, Kourfalidis (32′ st Mauri), Kouan, Ricci (42′ st Ciervo); Florenzi; Mazzocchi (19′ st Rizzo Pinna), Zilli (19′ st Strizzolo). In panchina: Vettorel, Martino, Camporese, Sankoh, D’Orazio, Dalle Mura, Sgarbi. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Aniello Fabrizio Ricciardi di Ancona e Mattia Regattieri di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Federico Longo di Paola.

MARCATORI: 46′ pt Tavsan (CE), 12′ st Berti (CE), 25′ st Ricciardi (CO).

NOTE: spettatori 10.732 di cui 756 ospiti. Espulso a fine gara Kouan (CO) per fallo di reazione. Ammoniti: Calò, Antonucci, Adamo, Van Hooijdonk (CE), Kourfalidis, Micai, Florenzi, Strizzolo (CO). Angoli: 5-3. Recupero: 2′ pt, 6′ st.