Cosenza, super Fumagalli a Pisa: la rimonta è da urlo

PISA – Pareggio e rimonta completata per il Cosenza che conquista un importante punto in quel di Pisa: finale da infarto con un gran gol di Fumagalli.

La cronaca della gara

Il match inizia in salita con un errore della retroguardia calabrese a cui fa seguito il gol di Lind che non sbaglia da pochi passi: difensori ingannati dalla sospetta posizione di fuorigioco dell’attaccante del Pisa. La formazione allenata da Inzaghi continua ad attaccare, Cosenza in evidente difficoltà durante i primi dieci minuti di gioco. I ragazzi di Alvini provano a riaprire la gara al 13′ con Rizzo Pinna, ma il tiro dell’ex Lucchese non gira a dovere e termina alla sinistra di Semper. Il Pisa non molla la presa e al minuto 26 raddoppia: colpo di testa di Caracciolo che si stampa sul palo e conseguente respinta vincente di Piccinini che non sbaglia da due passi. Prima Rizzo Pinna e poi Kouan cercano da fuori area di trova la via del gol, difesa abile nel respingere. I nerazzurri sfruttano il momento e per poco non sfiorano la terza marcatura di giornata: palla fuori di poco. Nel frattempo Micai si supera e al 41′ evita il tris firmato da Bonfanti.

Durante la seconda frazione di gioco Vignato calcia rasoterra, Micai però si stende e tiene a galla il Cosenza. Venturi entrato da pochi minuti atterra Arena e l’arbitro fischia la massima punizione: dal dischetto si reca Marin che scivola e tocca due volte la palla, invalidando il penalty conquistato. Contropiede fulmineo del Pisa sull’asse Lind-Arena, Micai ancora una volta si supera e manda in angolo al 18′. La reazione del Cosenza passa dai piedi di Rizzo Pinna, ma la conclusione è centrale e non causa problemi all’estremo difensore Semper. Mazzocchi riapre intanto il match al 28′ con un preciso tiro ravvicinato. Alvini tenta il tutto per tutto, inserendo giocatori offensivi, riuscendo ad imbeccare un gran gol di Fumagalli al volo.

Il tabellino di Pisa-Cosenza

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Calabresi (35′ st Rus), Marin, Piccinini (35′ st Abildgaard), Angori; Vignato (32′ st Hojholt), Arena (21′ st Moreo); Lind (32′ st N. Bonfanti). In panchina: Nicolas, Loria, Beruatto, Bassanini, Ferrari, Leoncini. Allenatore: Inzaghi.

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Martino, Dalle Mura (1′ st Venturi), Caporale; Ricciardi (31′ st Fumagalli), Charlys (19′ st Mauri), Kouan, Ciervo (1′ st Ricci); Kourfalidis (19′ st Sankoh), Rizzo Pinna; Mazzocchi. In panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, D’Orazio, Sgarbi, Hristov. Allenatore: Alvini.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Paolo Bitonti di Bologna. Quarto uomo: Giorgio Di Cicco di Lanciano. VAR: Aleandro Di Paolo di Avezzano. AVAR: Daniele Minelli di Varese.

MARCATORI: 5′ pt Lind (P), 26′ pt Piccinini (P), 27′ st Mazzocchi (C), 47′ st Fumagalli (C).

NOTE: spettatori 8.522 di cui 857 ospiti. Ammoniti: Dalle Mura, Micai, Ricci, Fumagalli (C). Angoli: 3-1. Recupero: 1′ pt, 5′ st.