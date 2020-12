COENZA- Vaccini anti-Covid per 119 i sanitari tra Catanzaro e Cosenza, nel V-day del 27 dicembre, il giorno in cui, simbolicamente, partirà in contemporanea in tutta Europa la campagna vaccinale. Nel capoluogo i primi a sottoporsi al vaccino saranno 11 infermieri del Policlinico universitario Mater Domini e 28 dell’ospedale Pugliese.